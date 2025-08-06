Матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: испытание для Черчесова

«Ахмат» плохо стартовал в РПЛ и первым сменил тренера: вместо Сторожука руководить командой теперь будет Черчесов. Грозненцы мощно укрепились этим летом, но результата пока нет: 4 матча — 4 поражения, в том числе от «Зенита» в Кубке России (1:2). «Ахмат» забил всего 1 гол в чемпионате, а пропустил 5.
«Зенит» постепенно набирает ход, команда Семака хорошо смотрелась против ЦСКА, особенно во втором тайме, хоть и не дожала соперника. Всего у вице-чемпионов России 5 очков в 3 турах, но прогресс заметен. В личных встречах с «Ахматом» статистика на стороне «Зенита»: 7 побед подряд.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 9 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ахмат»
Вратарь: Шелия.
Защитники: Тодорович, Гандри, Ибишев, Богосавац.
Полузащитники: Келиану, Исмаэл, Талаль.
Нападающие: Мансилья, Конате, Садулаев.
«Зенит»
Вратарь: Латышонок.
Защитники: Мантуан, Дркушич, Нино, Сантос.
Полузащитники: Барриос, Жерсон, Вендел.
Нападающие: Педро, Кассьерра, Мостовой.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.