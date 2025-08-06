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Матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: испытание для Черчесова

В матче 4-го тура чемпионата России «Ахмат» встретится с «Зенитом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Christian Bruna/Getty Images

«Ахмат» плохо стартовал в РПЛ и первым сменил тренера: вместо Сторожука руководить командой теперь будет Черчесов. Грозненцы мощно укрепились этим летом, но результата пока нет: 4 матча — 4 поражения, в том числе от «Зенита» в Кубке России (1:2). «Ахмат» забил всего 1 гол в чемпионате, а пропустил 5.

«Зенит» постепенно набирает ход, команда Семака хорошо смотрелась против ЦСКА, особенно во втором тайме, хоть и не дожала соперника. Всего у вице-чемпионов России 5 очков в 3 турах, но прогресс заметен. В личных встречах с «Ахматом» статистика на стороне «Зенита»: 7 побед подряд.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 9 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ахмат»

Вратарь: Шелия.

Защитники: Тодорович, Гандри, Ибишев, Богосавац.

Полузащитники: Келиану, Исмаэл, Талаль.

Нападающие: Мансилья, Конате, Садулаев.

«Зенит»

Вратарь: Латышонок.

Защитники: Мантуан, Дркушич, Нино, Сантос.

Полузащитники: Барриос, Жерсон, Вендел.

Нападающие: Педро, Кассьерра, Мостовой.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.

Футбол. Премьер-лига
09.08
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.21
П2
1.59
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