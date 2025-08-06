Матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: испытание для Черчесова

«Ахмат» плохо стартовал в РПЛ и первым сменил тренера: вместо Сторожука руководить командой теперь будет Черчесов. Грозненцы мощно укрепились этим летом, но результата пока нет: 4 матча — 4 поражения, в том числе от «Зенита» в Кубке России (1:2). «Ахмат» забил всего 1 гол в чемпионате, а пропустил 5.