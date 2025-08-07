Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: ставим на второй тайм

Первая тренерская отставка в РПЛ уже случилась — Сторожук ушел из «Ахмата». Однако то, что происходит в «Спартаке» в последних матчах, заставляет задуматься о судьбе Станковича. Красно-белые пока выступают нелучшим образом и ждут чудесного преображения, в том числе благодаря трансферу Жедсона. У «Локомотива» же ситуация намного лучше — клуб пока не терял очки, а в этот раз сыграет на домашней арене.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Спартак»
Букмекеры никому не отдают предпочтение: коэффициент на победу «Локомотива» составляет 2,65, на «Спартак» — 2,80. Ничья оценивается в 3,50. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,63.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»
«Спартак» сходит с ума в последних матчах и портит себе игру удалениями в первом тайме. К тому же красно-белые решили сменить схему игры после двух туров из-за подписания Жедсона в центр поля. Португалец стал самым дорогим трансфером в истории клуба, из-за чего Станкович поменял все, что строил до этого. Несмотря на наработки летних товарищеских матчей и прошлого сезона, тренер сделал «ромб» в полузащите, чтобы встроить только приехавшего игрока. Получилось не очень удачно — «Акрон» обыграть не удалось, хоть москвичи и были близки.
С нынешним «Локомотивом» можно остаться вовсе без очков, если снова неудачно экспериментировать. «Железнодорожники» отлично играют в атаке, находя уязвимости в обороне соперника. Возвращение Пиняева после травмы может сделать нападение команды еще опаснее. К тому же активнее всего коллектив Галактионова использует фланги, а «Спартак» пока испытывает проблемы с крайними защитниками.
В последних играх у «Локомотива» начались проблемы с балансом, из-за чего игра в обороне уже не выглядит идеальной. Скорее всего, нас будет ждать результативный матч. «Спартаку» есть что доказывать, а «Локомотив», кажется, пока не готов останавливаться. Наш прогноз: тотал больше 2 во втором тайме — за 2,70. Также поставим на то, что обе команды забьют и «Локомотив» не проиграет — за 2,10.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Спартака»
|«Локомотив»
|«Спартак»
|3 победы в 4 последних матчах.
|1 поражение в 4 последних играх.
|Тотал больше 2,5 проходил в 4 последних матчах.
|Ставка «обе забьют» не проходила в 3 из 4 последних матчей.
Ставки на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года
Тотал больше 2 во втором тайме — 2,70.
Обе забьют и «Локомотив» не проиграет — 2,10.