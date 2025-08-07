Ричмонд
Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: ставим на второй тайм

В четвертом туре РПЛ «Спартак» приедет в гости к «Локомотиву». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Первая тренерская отставка в РПЛ уже случилась — Сторожук ушел из «Ахмата». Однако то, что происходит в «Спартаке» в последних матчах, заставляет задуматься о судьбе Станковича. Красно-белые пока выступают нелучшим образом и ждут чудесного преображения, в том числе благодаря трансферу Жедсона. У «Локомотива» же ситуация намного лучше — клуб пока не терял очки, а в этот раз сыграет на домашней арене.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Спартак»

Букмекеры никому не отдают предпочтение: коэффициент на победу «Локомотива» составляет 2,65, на «Спартак» — 2,80. Ничья оценивается в 3,50. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,63.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

«Спартак» сходит с ума в последних матчах и портит себе игру удалениями в первом тайме. К тому же красно-белые решили сменить схему игры после двух туров из-за подписания Жедсона в центр поля. Португалец стал самым дорогим трансфером в истории клуба, из-за чего Станкович поменял все, что строил до этого. Несмотря на наработки летних товарищеских матчей и прошлого сезона, тренер сделал «ромб» в полузащите, чтобы встроить только приехавшего игрока. Получилось не очень удачно — «Акрон» обыграть не удалось, хоть москвичи и были близки.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 18:00
Локомотив
-
Спартак
-

С нынешним «Локомотивом» можно остаться вовсе без очков, если снова неудачно экспериментировать. «Железнодорожники» отлично играют в атаке, находя уязвимости в обороне соперника. Возвращение Пиняева после травмы может сделать нападение команды еще опаснее. К тому же активнее всего коллектив Галактионова использует фланги, а «Спартак» пока испытывает проблемы с крайними защитниками.

В последних играх у «Локомотива» начались проблемы с балансом, из-за чего игра в обороне уже не выглядит идеальной. Скорее всего, нас будет ждать результативный матч. «Спартаку» есть что доказывать, а «Локомотив», кажется, пока не готов останавливаться. Наш прогноз: тотал больше 2 во втором тайме — за 2,70. Также поставим на то, что обе команды забьют и «Локомотив» не проиграет — за 2,10.

Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Спартака»

«Локомотив»
«Спартак»
3 победы в 4 последних матчах.
1 поражение в 4 последних играх.
Тотал больше 2,5 проходил в 4 последних матчах.
Ставка «обе забьют» не проходила в 3 из 4 последних матчей.

Ставки на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года

Тотал больше 2 во втором тайме — 2,70.

Обе забьют и «Локомотив» не проиграет — 2,10.

Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.55
П2
2.75
