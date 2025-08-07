Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: ставим на второй тайм

«Спартак» сходит с ума в последних матчах и портит себе игру удалениями в первом тайме. К тому же красно-белые решили сменить схему игры после двух туров из-за подписания Жедсона в центр поля. Португалец стал самым дорогим трансфером в истории клуба, из-за чего Станкович поменял все, что строил до этого. Несмотря на наработки летних товарищеских матчей и прошлого сезона, тренер сделал «ромб» в полузащите, чтобы встроить только приехавшего игрока. Получилось не очень удачно — «Акрон» обыграть не удалось, хоть москвичи и были близки.