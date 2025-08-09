Ричмонд
Матч Локомотив - Спартак, 9 августа 2025, прямая трансляция

Футбол. Премьер-лига
09.08.2025
До начала:
0
дни
:
0
часы
:
0
мин.
Матч не начался
Локомотив
:
Спартак
Стадион: 
РЖД Арена
Москва
Главный судья
Сергей Иванов
Все судьи
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.64
П2
2.14
Превью
Трансляция

Информация о матче

Премьер-лига, матч 4 тура. 9 августа 2025 года на стадионе «РЖД Арена» в городе Москва сойдутся команды «Локомотив» и «Спартак». Встреча назначена на 18:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Локомотив» - «Спартак». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.

За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. «Спартак» мешает «Локо» остаться на вершине таблицы! LIVE горячего московского дерби
Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне
Трансферное окно в России в самом разгаре и будет открыто ещё больше месяца. Собрали в одном тексте наши инсайды – кого ещё ждать и от чего зависят будущие трансферы. Чего ещё ждать от топ-клубов РПЛ на трансферном рынке? Наши инсайды
Подкаст «Премьер-лига несправедливости» вышел уже в 106-й раз. Гостем последнего выпуска стал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев. «В «Спартаке» вместо структуры не видишь ничего». Нагучев — о Станковиче, Карпине и РПЛ
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура РПЛ: «Локомотив» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
История личных встреч

Футбол. Премьер-лига
23.11.2024
Спартак
5
:
Локомотив
2
Футбол. Премьер-лига
28.09.2024
Локомотив
3
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
28.04.2024
Спартак
3
:
Локомотив
2
Футбол. Премьер-лига
05.11.2023
Локомотив
1
:
Спартак
1
Футбол. Кубок России
27.02.2023
Спартак
4
:
Локомотив
2
Футбол. Кубок России
22.02.2023
Локомотив
0
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
12.11.2022
Локомотив
1
:
Спартак
2

Последние игры

Локомотив
Спартак
Футбол. Премьер-лига
02.08.2025
Пари Нижний Новгород
2
:
Локомотив
3
Футбол. Кубок России
30.07.2025
ЦСКА
2
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
26.07.2025
Краснодар
1
:
Локомотив
2
Футбол. Премьер-лига
19.07.2025
Локомотив
3
:
Сочи
0

Следующий матч

Футбол. Премьер-лига
03.04.2026
Спартак
:
Локомотив

Таблица коэффициентов 1x2

Букмекер
П1
Х
П2
3.52
3.52
2.12
3.22
3.64
2.14

Выступление в турнире

Локомотив
Спартак
Игры
3
3
Победы
3
1
Ничьи
0
1
Поражения
0
1
Забито
8
2
Пропущено
3
4
Очки
9
4

Новости команд

«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ-2025/2026

состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Самошников и Пиняев пропустят матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» по медицинским показаниям

Футболисты московского «Локомотива» Илья Самошников и Сергей Пиняев не примут участия в матче 4-го тура МИР РПЛ со «Спартаком», сообщила пресс-служба железнодорожников. «Локомотив» опубликовал состав на игру без Самошникова и Пиняева в заявке. Игра на «РЖД Арене» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Селюк: Состав «Спартака» не позволяет бороться за чемпионство. Покупка Жедсона за 20 млн евро вызывает вопросы

Агент Дмитрий Селюк подверг критике приобретение «Спартаком» полузащитника Жедсона Фернандеша, а также высказался о составе красно-белых. — Состав «Спартака» на данный момент не позволяет бороться за чемпионство. В действиях клуба на трансферном рынке не видно логики. Для примера возьмем Шамара Николсона. Ямайца взяли за 8 млн евро, чтобы спустя 2,5 года отпустить практически бесплатно. По 20 млн евро отдали за Гарсию и Солари, которые не показывают ничего. Пускай теперь попробуют продать последнего обратно в АЕК за ту же сумму. Там даже за 10 млн евро не согласятся.

Испытание для Слуцкого, «Локомотив» — «Спартак» и возвращение Черчесова в РПЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 9 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть. Футбол. Китайская Суперлига. 20-й тур. «Шанхай Шеньхуа» — «Шанхай Порт» 14:35. Где смотреть: ВидеоСпортс''

Почему «Локомотиву» не стать чемпионом в этом сезоне

Колонка Дмитрия Зимина о революции, которая так и не случилась. Давайте честно: у кого-то на секунду возникала мысль — вот сейчас эти молодые ребята из «Локомотива» взломают лигу и покажут, что трофеи можно выигрывать без иностранцев? Сроки появления таких нарративов устанавливаем с начала прошлого сезона. Не страшно, если да. Ведь любого можно ввести в заблуждение. Вы же помните, как «Локомотив» стартовал год назад? Если нет — напомним: c пяти побед в шести матчах. Только-только заработала магия Батракова, на замену выходил Раков, а общественность влюблялась в этот проект. Неудивительно, ведь даже сторонней аудитории приятно следить за россиянами, которые побеждают.

Григорян объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о конкуренции в составе лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Локомотива» после трёх туров чемпионата. В активе команды Михаила Галактионова девять очков. «Карпукас в идеальном состоянии, Баринов и Батраков — один из самых сильных треугольников в РПЛ. Также “Локомотив” очень укрепил фланги. Руденко и Бакаев конкурируют с Пиняевым и Самошниковым. Пока не разыгрался Комличенко, но его присутствие разбудило Воробьёва. Получается, что есть и две топовые “девятки”. Сегодняшний “Локомотив” гораздо более мощный в плане замен. У него выросло качество обоймы, что позволяет надеяться на стабильность», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Футболисты «Локомотива» сыграют против «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ

«Локомотив» является единственной командой, не потерявшей очки в трех турах. МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет на своем поле против столичного «Спартака» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «РЖД-Арене».

Топ-клубы РПЛ проваливают старт сезона. Что пошло не так у «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других

В порядке пока только «Локомотив». Топ-6 РПЛ прямо сейчас выглядит так: «Локомотив», «Крылья Советов», «Балтика», «Рубин», «Краснодар», «Акрон». Все фавориты сезона теряют очки, а единственный стопроцентный результат показал только «Локо», который прошедший чемпионат завершил шестым. А что же тогда происходит с недавними лидерами, где у них главные резервы? Пройдемся по каждому.

Судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча РПЛ с «Акроном» — РФС

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) поддержал решение главного арбитра матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком» (1:1) Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота красно-белых на 90+3-й минуте встречи.

Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

в рамках 4-го тура РПЛ состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Агент заявил о готовности Батракова сыграть против «Спартака»

Футболист «Локомотива» Батраков готов сыграть со «Спартаком» в стартовом составе. МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков, несмотря на замену в предыдущей игре, готов начать дерби против московского «Спартака» в стартовом составе, сообщил РИА Новости агент игрока Вадим Кузьмичев.

Агент игрока «Спартака» Денисова сообщил, что пытается устроить защитника в клубы Бразилии

Агент Александр Маньяков поделился информацией, что ищет для 22-летнего крайнего защитника «Спартака» Даниила Денисова варианты с командами из Бразилии. — До конца трансферного окна не будем дёргать Франа Кахигао, у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры. Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьёзного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька, — не Дани Алвес, который всё время бежит вперёд, а силовой защитник, способный сзади всё забетонировать. Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.

Мостовой считает, что в матче «Локомотива» и «Спартака» нет явного фаворита

Команды сыграют в четвертом туре РПЛ 9 августа. МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сезон только начался, поэтому оценивать форму игроков московских футбольных клубов «Локомотив» и «Спартак» пока трудно. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.

«Спартак» предложил «Локомотиву» за Самошникова 300 млн рублей

«Спартак» сделал предложение «Локомотиву» о трансфере защитника Илью Самошникова. Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «красно-белые» предложили «железнодорожникам» за 27-летнего защитника 3,2 млн евро (300 млн рублей). «Локомотив» ответил отказом — на фоне возможного ужесточения лимита на легионеров в клубе рассчитывает получить за Самошникова не менее 5 млн евро (465 млн рублей).

Чего еще ждать от топ-клубов РПЛ на трансферном рынке? Наши инсайды

У «Спартака» — дилемма, ЦСКА ещё усилится, «Зенит» пойдёт за форвардом, а что остальные? Трансферное окно в России в самом разгаре и будет открыто ещё больше месяца. Да, топы уже оформили достаточно сделок, но почти для всех работа на рынке не завершена. Собрали в одном тексте наши инсайды — кого ещё ждать и от чего зависят будущие трансферы.

Булыкин считает «Локомотив» фаворитом в матче против «Спартака»

Встреча 4-го тура РПЛ пройдет 9 августа. МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» показывает более стабильные результаты в начале сезона, поэтому он будет фаворитом в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

«Спартак» продлил контракт с Умяровым

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Умяровым до 2029 года. МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» в своем Telegram-канале объявил о продлении соглашения с полузащитником Наилем Умяровым. Новый контракт 25-летнего хавбека с московской командой рассчитан до 2029 года.

«Спартак» купит ганского полузащитника из «Фенербахче», пишут СМИ

Fotomac: «Спартак» купит ганского хавбека Джику из «Фенербахче» за 5 млн евро. МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» близок к приобретению ганского полузащитника Александера Джику из турецкого «Фенербахче», сообщает Fotomac.

Легенда сборной России раскрыл, при каком условии надо уволить тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскрыл, при каком условии московский «Спартак» должен уволить главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит «Советский спорт». «Если в ближайших матчах не будет результата, Станковича придется увольнять. Все-таки “Спартак” — большой клуб с дорогими футболистами, который обязан бороться за первые места. Но пока сезон только начинается, и шанс все исправить еще есть», — сказал Булыкин.

Жирков: «Зенит» сейчас популярнее «Спартака»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в России. «Спартак» был самым популярным, когда раньше доминировал в чемпионате. Сейчас, наверное, «Зенит». Потому что много выигрывали чемпионат, еврокубки.У красно-белых много болельщиков по всей стране еще с 90-х годов. Тяжело оценивать. Это две самые популярные команды. Думаю, все-таки, «Зенит» популярнее в последние годы«, — цитирует Жиркова “СЭ”.
