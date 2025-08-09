Премьер-лига, матч 4 тура. 9 августа 2025 года на стадионе «РЖД Арена» в городе Москва сойдутся команды «Локомотив» и «Спартак». Встреча назначена на 18:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Локомотив» - «Спартак». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.