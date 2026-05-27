Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.33
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Гурцкая: переход Батракова в «ПСЖ» как никогда близок

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» рассказал о ходе переговоров по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Не хочу ничего анонсировать. Придет время — скажу. Но побаиваюсь, что мне придется извиняться в черной водолазке, потому что трансфер Батракова в “ПСЖ” как никогда близок. Он на год может уехать сразу в аренду из клуба, это тоже возможно», — сказал Гурцкая.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 79 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.

Накануне портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро, что делает его самым дорогим игроком в РПЛ. Ранее сообщалось, что сумма отступных для европейских клубов, прописанная в контракте россиянина, составляет 20 млн евро.

Первые сообщения об интересе «ПСЖ» к Батракову появились в ноябре 2025 года. За парижан уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который был куплен у «Краснодара» летом 2024 года за 20 млн евро.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В субботу, 30 мая, французский клуб вновь сыграет в финале турнира, где его соперником станет лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало — в 19:00 по московскому времени.

