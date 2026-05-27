Гурцкая: переход Батракова в «ПСЖ» как никогда близок

«Не хочу ничего анонсировать. Придет время — скажу. Но побаиваюсь, что мне придется извиняться в черной водолазке, потому что трансфер Батракова в “ПСЖ” как никогда близок. Он на год может уехать сразу в аренду из клуба, это тоже возможно», — сказал Гурцкая.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. За два года 20-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 79 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.
Накануне портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро, что делает его самым дорогим игроком в РПЛ. Ранее сообщалось, что сумма отступных для европейских клубов, прописанная в контракте россиянина, составляет 20 млн евро.
Первые сообщения об интересе «ПСЖ» к Батракову появились в ноябре 2025 года. За парижан уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который был куплен у «Краснодара» летом 2024 года за 20 млн евро.
«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В субботу, 30 мая, французский клуб вновь сыграет в финале турнира, где его соперником станет лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало — в 19:00 по московскому времени.