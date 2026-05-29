«С юбилеем, легенда». «Спартак» поздравил Егора Титова с 50-летием

Московский «Спартак» поздравил бывшего капитана команды Егора Титова с днем рождения.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 мая, экс-полузащитнику «красно-белых» исполнилось 50 лет.

«С юбилеем, легенда!», — сказано в сообщении.

Егор Титов выступал за «Спартак» с 1995 по 2008 год, с 2000-го был капитаном команды. В общей сложности он провел за «красно-белых» 444 матча, в которых забил 105 мячей и отдал 87 голевых передач. Титов является рекордсменом клуба в постсоветский период по числу сыгранных матчей, уступая за всю историю только Федору Черенкову (494).

Со «Спартаком» Титов выиграл 11 титулов: шесть раз становился чемпионом России (1996−2001), дважды выигрывал Кубок страны (1998, 2003) и трижды побеждал в Кубке чемпионов Содружества (1999−2001).

После ухода из «Спартака» Титов выступал за подмосковные «Химки» (2008), астанинский «Локомотив» (2009) и тульский «Арсенал» (2012). После окончания игровой карьеры он входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке» (2015−2016) и красноярском «Енисее» (2017−2019).