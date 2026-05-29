«С юбилеем, легенда». «Спартак» поздравил Егора Титова с 50-летием

Егор Титов выступал за «Спартак» с 1995 по 2008 год, с 2000-го был капитаном команды. В общей сложности он провел за «красно-белых» 444 матча, в которых забил 105 мячей и отдал 87 голевых передач. Титов является рекордсменом клуба в постсоветский период по числу сыгранных матчей, уступая за всю историю только Федору Черенкову (494).