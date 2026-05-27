Бонгонда навещал Промеса в тюрьме в Нидерландах

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда навещал бывшего игрока московского клуба Квинси Промеса в тюрьме в Нидерландах. Об этом сообщил автор Sports.ru Глеб Чернявский в своем телеграм-канале.
«Тео передавал, что Квинси в порядке и всегда интересовался делами тех, кого знает в “Спартаке”», — написал Чернявский.
По информации журналиста, Бонгонда, проживающий в бельгийском Шарлеруа, периодически ездил в Нидерланды, чтобы увидеться с Промесом.
Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года. Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, а также к 1,5 года тюрьмы по делу о нападении на родственника с ножом.
Слушания по делу Промеса по существу должны начаться в конце ноября.