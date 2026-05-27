Бонгонда навещал Промеса в тюрьме в Нидерландах

Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года. Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, а также к 1,5 года тюрьмы по делу о нападении на родственника с ножом.