Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Аршавин: из «Зенита» в символической сборной РПЛ максимум двое

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» назвал лучших игроков прошедшего сезона РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив на два балла прошлогоднего чемпиона РПЛ — «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат в седьмой раз за восемь лет.

«Первое место — Кордоба, второе — Сперцян, третье — Батраков. Человек из “Зенита” будет у меня на пятом или шестом месте. Я думаю, в символической сборной сезона максимум будут два человека из “Зенита”: Нино и, может быть, Глушенков, — сказал Аршавин.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 28 матчах. Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян стал лучшим ассистентом, отдав 16 голевых передач в 30 играх. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вошел в тройку самых результативных игроков сезона — он забил 13 голов и сделал 9 голевых передач в 28 матчах.

В прошлом году Аршавин назвал лучшими игроками сезона Джона Кордобу, Станислава Агкацева и Алексея Батракова.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
14′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Статистика
Ростов
Зенит
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
