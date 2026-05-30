Клуб РПЛ накопил долгов более чем на миллиард рублей

Ранее стало известно, что «Локомотив» в 2025 году потратил на зарплаты игроков более четырех миллиардов рублей. При этом выручка «железнодорожников» за 2025 год составила 7,425 миллиарда. На долю основного спонсора — компании ОАО «РЖД» — приходится 5,084 миллиарда. Это 85 процентов от общего дохода. Также клуб стал больше зарабатывать на продаже билетов на матчи, атрибутики и прав на трансляции. Чистый убыток «Локомотива» в 2025 году составил 859,43 миллиона рублей. Это на 60,9 миллиона больше, чем годом ранее.