Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.35
П2
3.20
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Мексика
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.11
П2
5.50
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.90
П2
11.75
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.07
П2
12.00
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.04
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.25
П2
18.00

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о миллиардном долге

«Локомотив» официально отреагировал на публикации о долгах в 1 млрд рублей и возможной распродаже ключевых футболистов. В заявлении подчеркивается, что лицензирование прошло в штатном режиме, а утверждения о принудительных трансферах не имеют оснований.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на информацию о долгах клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что долги железнодорожников составляют более 1 миллиарда рублей, а также о том, что клуб пообещал продать этим летом Алексея Батракова, Сесара Монтеса, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева, чтобы получить лицензию на участие в РПЛ в сезоне-2026/27.

«В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матчдэй и другие регулярные источники.

Утверждение о том, что лицензия, была получена только за счет включения в бюджет трансферов футболистов не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков — его основа другие источники дохода, указанные при лицензировании.

Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. “Локомотив” действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

«Локомотив» в сезоне-2025/26 стал бронзовым призером чемпионата России, набрав 53 очка в 30 матчах.