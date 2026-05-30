В «Локомотиве» прокомментировали информацию о миллиардном долге

В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на информацию о долгах клуба.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что долги железнодорожников составляют более 1 миллиарда рублей, а также о том, что клуб пообещал продать этим летом Алексея Батракова, Сесара Монтеса, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева, чтобы получить лицензию на участие в РПЛ в сезоне-2026/27.
«В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матчдэй и другие регулярные источники.
Утверждение о том, что лицензия, была получена только за счет включения в бюджет трансферов футболистов не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков — его основа другие источники дохода, указанные при лицензировании.
Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. “Локомотив” действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».
«Локомотив» в сезоне-2025/26 стал бронзовым призером чемпионата России, набрав 53 очка в 30 матчах.