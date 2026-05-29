СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются форвардом «Пари НН» Сефасом

Нападающим «Пари НН» Реналдо Сефасом интересуются два клуба российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Интерес к 26-летнему ямайскому футболисту проявляют «Спартак» и «Краснодар».
Его контракт в «Пари НН» рассчитан до лета 2028-го. Всего за нижегородцев игрок провел 29 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Сефас перебрался в Российскую премьер-лигу в летнее трансферное окно 2025 года из турецкого «Анкарагюджю».
Действующий контракт Сефаса с «Пари НН», который по итогам сезона покинул элитный дивизион, рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 900 тысяч евро.