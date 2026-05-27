В «Спартаке» рассказали, на кого Карседо сделает ставку в следующем сезоне

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо намерен делать акцент на российских талантливых футболистах. Об этом заявил член комитета ветеранов красно-белых Анзор Кавазашвили, сообщает «Матч ТВ».
По словам Кавазашвили, «Спартак» изучает возможность приглашения российских игроков из других клубов. Он считает, что после победы в Кубке России следующим шагом для команды должна стать борьба за чемпионство.
«Чтобы побеждать, тренер должен проработать хотя бы год. Ему нужно определиться с составом, звеньями игроков. К моему большому огорчению, в “Спартаке” тренеры подолгу не работали. У Карседо после выигрыша Кубка России будет хорошая возможность задержаться в клубе, убрать балласт. Знаю, что “Спартак” смотрит на российских игроков из других клубов, чтобы пополнить состав. Это было бы здорово», — сказал Кавазашвили.
Ветеран «Спартака» также положительно оценил самого Карседо. Кавазашвили отметил, что испанский специалист согласился встретиться с комитетом ветеранов клуба.
«Мне очень понравился. Он единственный главный тренер из иностранцев, кто согласился встретиться с комитетом ветеранов “Спартака”. Нас всего восемь человек. Когда мы пригласили Хуана Карлоса на встречу, он дал согласие. Конечно, были очень удивлены, потому что до него никто не хотел приходить», — заявил Кавазашвили.
«Карседо в разговоре с нами сказал, что будет делать акцент на российских талантливых ребят. Это приятно было слышать. Дай бог, чтобы тренер оправдал надежды, чтобы он смотрел на “Спартак” не как потребитель, а как человек, который хочет делать свое дело с душой», — добавил он.
«Спартак» в минувшем сезоне выиграл Кубок России. Карседо возглавил московский клуб зимой.