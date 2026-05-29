«Локомотив» объявил о возвращении Пруцева в «Спартак»

Данил Пруцев выступал за московский «Локомотив» на правах аренды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», Пруцев возвращается в «Спартак» в связи с истечением арендного соглашения.

— Футбольный клуб «Локомотив» искренне благодарит Данила Пруцева за проведенный бронзовый сезон в стане «железнодорожников», за честную, самоотверженную и яркую игру на поле. Желаем здоровья и удачи в продолжении карьеры, — говорится в заявлении на официальном сайте «железнодорожников».

26-летний Пруцев выступал за «Локомотив» с конца августа 2025 года. Футболист провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2028 года.

«Локомотив» в минувшем сезоне стал обладателем бронзовых наград чемпионата России.


Пруцев вошел в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в мае-июне. Футболист получил повреждение на одной из тренировок и покинул расположение национальной команды.