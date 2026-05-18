В состав сборной России на ближайшие матчи вошел игрок «МЮ»

Пресс-служба РФС опубликовала окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в мае-июне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

За национальную команду России могут дебютировать 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов и защитник ЦСКА Кирилл Данилов.

Окончательный состав сборной России на товарищеские матчи:

Вратари: Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Национальная команда 28 мая в Каире сыграет против сборной Египта, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

