«Индепендьенте» начал переговоры по Барко из «Спартака»

«Индепендьенте» начал переговоры по возвращению полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко. Об этом сообщил журналист Герман Гарсия Грова в X.
«“Индепендьенте” ведет переговоры по Эсекиэлю Барко. Клуб начал общение, чтобы вернуть футболиста. Эсекиэль провел мощный сезон в “Спартаке”. Он входит в последний год контракта в России. “Ривер”? Не делал ходов», — написал журналист.
Барко выступал за «Индепендьенте» на старте профессиональной карьеры. Позднее аргентинец играл за «Атланту Юнайтед» и «Ривер Плейт», а затем перешел в «Спартак».
В минувшем сезоне Барко был одним из ключевых игроков московской команды. В публикации отмечается, что интерес к футболисту проявляет именно «Индепендьенте», тогда как «Ривер Плейт» пока не предпринимал активных действий.
Контракт хавбека со «Спартаком» подходит к последнему году. Это может повлиять на позицию клуба при возможных переговорах о будущем игрока.