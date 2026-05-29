Гендиректор «Ариса»: «Были бы рады заполучить Батракова, но это игрок для чемпионатов уровня топ-5 Европы»

Также в команде заявили о желании заполучить полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
— Внимательно следим за белорусскими и российскими молодыми футболистами. Не ограничиваем себя в каких-то конкретных национальностях, а смотрим на модельные характеристики ребят. И белорусский, и российский рынки в этом плане нам интересны, как и все остальные. Сейчас у нас на контракте есть один белорусский футболист — Денис Овсянников. Но не исключено, что будут еще.
— Явно, это футболисты не калибра Алексея Батракова?
— Мы были бы максимально рады заполучить Батракова, но думаю, это игрок для чемпионатов уровня топ-5 Европы, он очень дорогой. Мы смотрим на футболистов в возрасте до 23 лет, которые могут перейти в «Арис», спрогрессировать здесь и дальше перейти в клуб большего калибра, — сказал Гогнидзе «РБ Спорт».
Ранее в кипрском клубе объявили, что российский нападающий Александр Кокорин уйдет по окончании сезона.