Булыкин заявил, что любой тренер справится со «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карседо после победы команды в Кубке России. Его слова приводит Legalbet.
По мнению Булыкина, успех в Кубке не позволяет назвать Карседо лучшим тренером весенней части сезона.
«Карседо — не лучший тренер весны. У “Спартака” была возможность взять бронзу, но я не понимаю, как они не смогли обыграть Махачкалу», — сказал Булыкин.
Экс-футболист отметил, что без победы в Кубке России сезон для красно-белых мог бы считаться провальным. При этом он считает, что окончательную оценку работе Карседо можно будет дать только через несколько месяцев.
«Следующие шесть месяцев покажут, что из себя представляет Карседо. Он уже будет давно в команде, будет знать футболистов, они будут знать его требования», — заявил Булыкин.
Также бывший форвард отметил, что у «Спартака» достаточно сильный состав, а главной проблемой команды остается отсутствие нападающего.
«Любой тренер может управлять этой командой. Поэтому лучшим я назову Семака. Одним из лучших точно», — добавил Булыкин.
Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. В минувшем сезоне команда выиграла Кубок России и заняла четвертое место в чемпионате страны.