В «Спартаке» объяснили, почему легионеры охотно едут в Москву

«Меня ждет очень длинное лето из-за санкций, ограничивающих трансферные возможности. Я считаю их абсурдными, но мы мало что можем сделать против политики. Мы не можем подписывать игроков из определенных стран, но работаем на доступных рынках.



Как убедить футболиста переехать в Россию? Нужно много разговаривать и проявлять страсть. Мы показываем, что это большой клуб, что здесь можно выигрывать титулы, что Москва — фантастическое место для работы и жизни с точки зрения безопасности. Когда игроки это понимают, они соглашаются.



Возвращение на международную арену? Были определенные подвижки, и мне говорили, что это произойдет, но мы пока не знаем, случится ли это уже в следующем сезоне или только в следующем после него. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, тогда как Россия находится», — сказал Кахигао.