В «Спартаке» объяснили, почему легионеры охотно едут в Москву

56-летний испанец возглавил спортивный отдел «красно-белых» зимой 2025 года. В период его работы состав «Спартака» пополнили пятеро легионеров: тринидадец Ливай Гарсия, аргентинец Пабло Солари, португалец Жедсон Фернандеш, камерунец Кристофер Ву и ганец Александер Джику.
«Меня ждет очень длинное лето из-за санкций, ограничивающих трансферные возможности. Я считаю их абсурдными, но мы мало что можем сделать против политики. Мы не можем подписывать игроков из определенных стран, но работаем на доступных рынках.
Как убедить футболиста переехать в Россию? Нужно много разговаривать и проявлять страсть. Мы показываем, что это большой клуб, что здесь можно выигрывать титулы, что Москва — фантастическое место для работы и жизни с точки зрения безопасности. Когда игроки это понимают, они соглашаются.
Возвращение на международную арену? Были определенные подвижки, и мне говорили, что это произойдет, но мы пока не знаем, случится ли это уже в следующем сезоне или только в следующем после него. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, тогда как Россия находится», — сказал Кахигао.
«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).