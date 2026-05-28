Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.36
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

В «Спартаке» объяснили, почему легионеры охотно едут в Москву

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао в интервью испанскому изданию Marca рассказал о специфике своей работы в России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

56-летний испанец возглавил спортивный отдел «красно-белых» зимой 2025 года. В период его работы состав «Спартака» пополнили пятеро легионеров: тринидадец Ливай Гарсия, аргентинец Пабло Солари, португалец Жедсон Фернандеш, камерунец Кристофер Ву и ганец Александер Джику.

«Меня ждет очень длинное лето из-за санкций, ограничивающих трансферные возможности. Я считаю их абсурдными, но мы мало что можем сделать против политики. Мы не можем подписывать игроков из определенных стран, но работаем на доступных рынках.

Как убедить футболиста переехать в Россию? Нужно много разговаривать и проявлять страсть. Мы показываем, что это большой клуб, что здесь можно выигрывать титулы, что Москва — фантастическое место для работы и жизни с точки зрения безопасности. Когда игроки это понимают, они соглашаются.

Возвращение на международную арену? Были определенные подвижки, и мне говорили, что это произойдет, но мы пока не знаем, случится ли это уже в следующем сезоне или только в следующем после него. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, тогда как Россия находится», — сказал Кахигао.

«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом «красно-белые» выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).