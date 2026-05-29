Непомнящий считает «Спартак» готовым к борьбе за титул

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне Мир РПЛ. По его словам, московская команда по подбору игроков и качеству состава подходит для борьбы за чемпионство, сообщает «Матч ТВ».
«На сегодняшний день “Спартак” реально по подбору игроков, по их качествам, по всему подходит на роль претендента на титулы. Там не к чему придраться. Все есть, играйте и боритесь за титулы. “Красно-белые” по всем показателям и критериям подходят для борьбы за чемпионство в следующем сезоне», — сказал Непомнящий.
В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл FONBET Кубок России. В суперфинале красно-белые обыграли «Краснодар»: основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 4:3.
В чемпионате России команда Хуана Карлоса Карседо заняла четвертое место. Победа в Кубке стала для «Спартака» главным трофеем сезона и усилила ожидания перед новым чемпионатом.
Непомнящий ранее также положительно оценивал работу Карседо и отмечал, что после победы в Кубке у испанского специалиста есть возможность закрепиться в клубе.