Защитник «Спартака» Ву рассказал об изучении русского

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву признался, что пока стесняется говорить на русском языке.

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал об изучении русского языка после первого сезона в России.

Футболист отметил, что пока не готов учить русскому других легионеров команды, поскольку сам не всегда чувствует себя уверенно во время разговоров.

«Ха-ха, нет, других ребят я пока точно учить русскому не буду. Я и сам пока стесняюсь говорить на русском. Иногда люди понимают, иногда нет», — сказал Ву.

По словам защитника, иностранным футболистам бывает сложно практиковать русский язык из-за страха ошибиться.

«Из-за этого кто-то может замыкаться, стесняться разговаривать на русском, чтобы не допускать ошибок. Все-таки русский — это очень тяжелый язык», — отметил игрок.

Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года на правах свободного агента. Ранее камерунец выступал за французский «Ренн».

В минувшем сезоне 24-летний защитник провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июля 2029 года.