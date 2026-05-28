Защитник «Спартака» Ву рассказал об изучении русского

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал об изучении русского языка после первого сезона в России. Его слова приводит Legalbet.
Футболист отметил, что пока не готов учить русскому других легионеров команды, поскольку сам не всегда чувствует себя уверенно во время разговоров.
«Ха-ха, нет, других ребят я пока точно учить русскому не буду. Я и сам пока стесняюсь говорить на русском. Иногда люди понимают, иногда нет», — сказал Ву.
По словам защитника, иностранным футболистам бывает сложно практиковать русский язык из-за страха ошибиться.
«Из-за этого кто-то может замыкаться, стесняться разговаривать на русском, чтобы не допускать ошибок. Все-таки русский — это очень тяжелый язык», — отметил игрок.
Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года на правах свободного агента. Ранее камерунец выступал за французский «Ренн».
В минувшем сезоне 24-летний защитник провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июля 2029 года.