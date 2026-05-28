Футболисты «Спартака» начнут подготовку к новому сезону 22 июня

«Красно-белые белые ушли в отпуск, который продлится до 21 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве, — говорится в сообщении. — На следующий день запланированы углубленное медицинское обследование и начало тренировок в Тарасовке под руководством Хуана Карлоса Карседо. На подмосковной базе нашего клуба пройдет первая неделя подготовки к новому сезону, а затем работа продолжится на тренировочных полях около “Лукойл-Арены”. Игроки, которые получили вызов в свои национальные команды, присоединятся к “Спартаку” позже остальных. Это Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров (Россия), Никита Массалыга (Россия U-19), Кристофер Мартинс (Люксембург), Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго), Манфред Угальде (Коста-Рика) и Александер Джику (Гана)».