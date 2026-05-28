Футболисты «Спартака» начнут подготовку к новому сезону 22 июня

Игроки, которые получили вызов в национальные команды, присоединятся к «Спартаку» позже остальных.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» начнут подготовку к новому сезону 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее ТАСС сообщал, что 24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» и стал обладателем Фонбет — Кубка России. 18 июля красно-белые сыграют против петербургского «Зенита», чемпиона России, в матче за суперкубок страны.

«Красно-белые белые ушли в отпуск, который продлится до 21 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве, — говорится в сообщении. — На следующий день запланированы углубленное медицинское обследование и начало тренировок в Тарасовке под руководством Хуана Карлоса Карседо. На подмосковной базе нашего клуба пройдет первая неделя подготовки к новому сезону, а затем работа продолжится на тренировочных полях около “Лукойл-Арены”. Игроки, которые получили вызов в свои национальные команды, присоединятся к “Спартаку” позже остальных. Это Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров (Россия), Никита Массалыга (Россия U-19), Кристофер Мартинс (Люксембург), Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго), Манфред Угальде (Коста-Рика) и Александер Джику (Гана)».

В рамках сборов «Спартак» проведет товарищеские матчи против «Спартака» из Костромы 2 июля и самарских «Крыльев Советов» 4 июля.

В прошлом сезоне Мир — Российской премьер-лиги «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице.