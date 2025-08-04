Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: кто победит в дерби?

В 4-м туре российской Премьер-лиги главным станет противостояние «Локомотива» и «Спартака».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» лучше всех стартовал в РПЛ, набрав максимум очков в трех турах. Впрочем, соперники не были из топ-категории, а потому настоящей проверкой на зрелость станет именно встреча с принципиальным соперником.

«Спартак», напротив, пока не может набрать форму: неубедительная победа над «Динамо» из Махачкалы, разгром от «Балтики» и ничья с «Акроном» говорят о нестабильности. Но дерби есть дерби — здесь важны не цифры, а эмоции. В очных встречах красно-белые имеют перевес, и вопрос в том, смогут ли они снова сыграть на характере или уступят команде, которая на старте выглядит лучше.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 9 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Локомотив»

Вратарь: Митрюшкин.

Защитники: Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов.

Полузащитники: Баринов, Карпукас, Батраков.

Нападающие: Бакаев, Воробьев, Руденко.

«Спартак»

Вратарь: Максименко.

Защитники: Денисов, Бабич, Литвинов, Рябчук.

Полузащитники: Умяров, Перейра, Барко.

Нападающие: Солари, Гарсия, Угальде.

У «Спартака» дисквалифицирован защитник Хлусевич и травмирован форвард Бонгонда.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве.

Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.55
П2
2.72
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше