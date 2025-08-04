Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: кто победит в дерби?

«Спартак», напротив, пока не может набрать форму: неубедительная победа над «Динамо» из Махачкалы, разгром от «Балтики» и ничья с «Акроном» говорят о нестабильности. Но дерби есть дерби — здесь важны не цифры, а эмоции. В очных встречах красно-белые имеют перевес, и вопрос в том, смогут ли они снова сыграть на характере или уступят команде, которая на старте выглядит лучше.