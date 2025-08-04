Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: кто победит в дерби?

«Локомотив» лучше всех стартовал в РПЛ, набрав максимум очков в трех турах. Впрочем, соперники не были из топ-категории, а потому настоящей проверкой на зрелость станет именно встреча с принципиальным соперником.
«Спартак», напротив, пока не может набрать форму: неубедительная победа над «Динамо» из Махачкалы, разгром от «Балтики» и ничья с «Акроном» говорят о нестабильности. Но дерби есть дерби — здесь важны не цифры, а эмоции. В очных встречах красно-белые имеют перевес, и вопрос в том, смогут ли они снова сыграть на характере или уступят команде, которая на старте выглядит лучше.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 9 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Локомотив»
Вратарь: Митрюшкин.
Защитники: Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов.
Полузащитники: Баринов, Карпукас, Батраков.
Нападающие: Бакаев, Воробьев, Руденко.
«Спартак»
Вратарь: Максименко.
Защитники: Денисов, Бабич, Литвинов, Рябчук.
Полузащитники: Умяров, Перейра, Барко.
Нападающие: Солари, Гарсия, Угальде.
У «Спартака» дисквалифицирован защитник Хлусевич и травмирован форвард Бонгонда.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве.