Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика» 9 августа 2025 года: Раков притормозит балтийцев

В 4-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут на домашней арене «Балтику». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Балтика» начали сезон неожиданно ярко: у каждой команды по 7 очков, и сейчас они занимают второе и третье места в таблице соответственно. Встреча в Самаре — это не просто дуэль за три очка, но и временная борьба за лидерство. Особенно интригует тот факт, что на старте чемпионата столь уверенно идут клубы, от которых этого вряд ли ждали даже их болельщики.

Для «Крыльев» этот подъем связан с новой страницей в истории клуба после ухода главного тренера Осинькина, а «Балтика», вернувшаяся в элиту, и вовсе стала главным сюрпризом начала сезона. В субботу, 9 августа, самарцы будут принимать дерзкого и организованного соперника, который уже громко заявил о себе в Москве.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

Букмекеры видят равный матч: победа «Крыльев Советов» оценивается в 2,55, ничья идет за 3,05, а успех «Балтики» предлагают за 2,85. Тотал больше 2,5 стоит 2,16, меньше 2,5 — 1,75.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

«Крылья Советов» подошли к четвертому туру без поражений: ничья с «Акроном» (1:1) на старте, затем победы над «Пари НН» (2:0) и «Ростовом» (4:1). Команда Адиева также обыграла «Краснодар» в Кубке России (2:1). Особо стоит отметить форму форварда Ракова, арендованного у «Локомотива»: с 4 голами он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

При Адиеве «Крылья» могут играть как вторым номером, так и первым, достаточно долго контролируя мяч. У команды налажен выход в атаку через дальние передачи, в том числе от вратаря Песьякова. Новый тренер перешел на игру в 5 защитников и повысил надежность обороны. В то же время самарцам по-прежнему не хватает центрфорварда в атаке.

Калининградскую «Балтику» не смутил сложный календарь на старте сезона. Команда Талалаева набрала семь очков в трех матчах: ничья с московским «Динамо» (1:1), эффектная победа над «Спартаком» (3:0) и домашний успех с «Оренбургом» (3:2). Да, в Кубке было поражение от «Акрона» (1:2) на последней минуте, но в чемпионате «Балтика» сохраняет статус одной из самых организованных команд.

«Балтика» славится персональным прессингом, который доставляет проблемы всем соперникам. Голевые моменты часто возникают после отбора мяча и перехода в контратаку. У калининградцев выделяются Саусь (гол+пас) и форварды Хиль и Оффор (по 2 гола каждый).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 13:30
Крылья Советов
-
Балтика
-

Учитывая результативность обеих команд и их тенденцию забивать в каждом туре, ставка на «обе забьют» за 1,87 выглядит логичной. Но самым интересным сценарием представляется победа «Крыльев Советов» за 2,55 — выбор, в котором ставка делается не только на силу атаки самарцев, но и на спад удачи у гостей после неожиданно яркого старта. Также исторически в Самаре у «Крыльев» преимущество: в рамках чемпионата страны «Балтика» ни разу не выигрывала здесь. Наш прогноз: обе забьют — 1,87, победа «Крыльев Советов» — 2,55.

Статистические тренды в играх «Крыльев Советов» и «Балтики»

«Крылья Советов» 
«Балтика» 
Одержали 3 победы подряд.
В 3 из 4 последних матчей был тотал больше 2,5.
В 3 из 4 последних матчей забивали обе команды.
Забивает в 4 матчах подряд.

Ставки на матч «Крылья Советов» — «Балтика» 9 августа 2025 года

Обе забьют — 1,87.

Победа «Крыльев Советов» — 2,55.

Футбол. Премьер-лига
09.08
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.12
П2
2.96
