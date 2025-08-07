Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика» 9 августа 2025 года: Раков притормозит балтийцев

«Крылья Советов» и «Балтика» начали сезон неожиданно ярко: у каждой команды по 7 очков, и сейчас они занимают второе и третье места в таблице соответственно. Встреча в Самаре — это не просто дуэль за три очка, но и временная борьба за лидерство. Особенно интригует тот факт, что на старте чемпионата столь уверенно идут клубы, от которых этого вряд ли ждали даже их болельщики.