Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: больше 5 голов или удаление в первом тайме?

А что если весь этот скепсис вокруг игры «Спартака» был ошибкой? Красно-белым просто немного не повезло на старте. Футболисты не справились с давлением, удалились лишний раз, и команде не удалось проявить себя с лучшей стороны. Сейчас же нервы будут в порядке, и мы, наконец, увидим лучшую версию коллектива Станковича. Ведь ощущения от «Спартака» после первого матча были совсем другими — тогда команда создавала море моментов и даже легко их забивала, но столкнулась с отменой сразу четырех мячей. Вот и сейчас «Локомотив» попадет под удар, а красно-белые докажут, что их рано списывают со счетов.