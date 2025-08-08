Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года: больше 5 голов или удаление в первом тайме?

Спорт Mail предлагает рискованные ставки на матч 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

К предстоящему матчу «Локомотив» и «Спартак» подходят без явного фаворита. «Железнодорожники» находятся в хорошей форме и способны продлить победную серию, а красно-белые будут крайне мотивированы, так как не могут себе позволить еще одной осечки. Мы попытаемся найти в этом матче события с высокими коэффициентами и порассуждаем, почему они могут произойти.

Тотал больше 5,5 за 9,70

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 18:00
Локомотив
-
Спартак
-

«Спартак» постоянно намекает, что умеет играть в атаке и способен забивать много, но портит все бессмысленными удалениями и странными ошибками. Станкович находится в тяжелой ситуации: ему необходимо зарядить команду на важный матч с сильным соперником, но при этом переборщить с эмоциями нельзя. Красно-белые схватили три удаления за два последних матча в РПЛ. Еще немного, и футболисты будут бояться играть активно. При этом агрессия команде необходима, тем более против «Локомотива», иначе результата будет не добиться. Если получится достичь дзена, то «Спартак» станет крайне опасен и сможет забить много.

При этом оборона Станковича вызывает большие вопросы и по фамилиям, и по качеству. «Локомотив» же способен давить на соперника активными флангами и постоянно обострять пасами в штрафную. Если не иметь оборону должного качества, удержать такой напор будет сложно. Голевая перестрелка — вполне возможный сценарий.

Удаление в первом тайме за 10,50

Судя по матчу с «Акроном», красно-белые уже начали отрабатывать игру вдесятером. А как иначе, если играть в таком составе приходится чуть ли не большую часть времени? «Спартак» не обходится без красной карточки в первом тайме уже два матча подряд, вполне возможно, это откладывается и на подсознании футболистов. Игра с «Локомотивом» важна для дальнейшего развития клуба, так как будущее Станковича вызывает все больше вопросов. Тренер наверняка выступит перед игроками с мотивационной речью и зарядит их на бой. Однако в итоге все это может привести к новому разочарованию — нервный отбор или необдуманный подкат обрушат надежды «Спартака». Красная карточка в первом тайме, к сожалению, довольно ожидаемое событие в этом матче.

Голевые передачи Заболотного тотал больше 0,5 за 8,00

После дисквалификации Заболотный может вернуться в состав «Спартака». Скорее всего, форвард получит место в стартовой заявке на матч с «Локомотивом». Станкович собирается использовать нападающего для выхода из обороны длинным пасом, а также может понадеяться на его игру головой в концовке, если вдруг что-то пойдет не так.

Сложно назвать «железнодорожников» сверхнадежной командой — пропускают три матча подряд, а в двух последних играх делали это по два раза. Даже если в атаке все будет складываться хорошо, отстоять ворота в неприкосновенности вряд ли удастся. «Спартак» может подкараулить отскок в штрафной или грамотно исполнить стандарт, а это уже дает шансы на проход ставки.

Победа «Спартака» с форой −2 за 10,50

А что если весь этот скепсис вокруг игры «Спартака» был ошибкой? Красно-белым просто немного не повезло на старте. Футболисты не справились с давлением, удалились лишний раз, и команде не удалось проявить себя с лучшей стороны. Сейчас же нервы будут в порядке, и мы, наконец, увидим лучшую версию коллектива Станковича. Ведь ощущения от «Спартака» после первого матча были совсем другими — тогда команда создавала море моментов и даже легко их забивала, но столкнулась с отменой сразу четырех мячей. Вот и сейчас «Локомотив» попадет под удар, а красно-белые докажут, что их рано списывают со счетов.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой верит в результативную ничью: «Думаю, “Спартак” даст бой оппоненту. Составы у них обоих сильные, качественные, игроки все еще набирают тонус. Так что жду тут интересной игры, по несколько голов с обеих сторон. Можно было бы уже почти по традиции поставить на удаление в составе красно-белых. Но я все-таки выберу пари на точный счет 2:2 за 10,00».

Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше