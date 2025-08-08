Матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

«Ахмат» официально возглавил Черчесов, на подготовку команды к матчу с «Зенитом» — три дня. Такое развитие событий вполне может преподнести несколько сюрпризов, а мы попробуем их предугадать.
Победа «Ахмата» с форой −1 за 13,00
Сама по себе победа «Ахмата» — уже рискованный прогноз. Но почему это не может произойти? Ведь после летней трансферной кампании состав стал намного сильнее, а новый тренер умеет добиваться результата. Опыта у Черчесова вполне может хватить для того, чтобы взять три очка. Футболисты будут заряжены проявить себя перед новым тренером, а домашние трибуны только усилят их рвение. К тому же у «Зенита» сейчас явно не лучший период — проблемы есть и в атаке, и в обороне. Да, неделю назад питерцы смогли одержать победу в Грозном. Однако сейчас у «Ахмата» есть на основе чего делать выводы, да и состав сейчас наверняка выйдет самый боевой.
Тотал меньше 0,5 за 12,00
Самый простой способ набрать очки в матче с «Зенитом» — отсидеться в защите. А Черчесов, кажется, отлично умеет готовить свои команды к затяжной обороне. Вполне возможно, что «Ахмат» закроется в игре с питерцами, так как больше терять очки команде нельзя. Сине-бело-голубые же пока не могут похвастаться убойной атакой — кризис идей у чужих ворот вполне может привести к голевой засухе.
Первый гол будет забит с 81-й по 90-ю минуту за 20,00
Более позитивный вариант для питерцев. Матч складывается тяжело, «Ахмат» классно обороняется и не позволяет создавать опасные моменты. На табло — нули, и Семак выпускает на поле Соболева. Тренерский штаб «Зенита» решает упростить игру и сводит все атаки к навесам. Один из них все же доходит до адресата и приводит к забитому мячу. К тому же силы грозненцев могут закончиться именно в концовке игры, а «Зенит» вряд ли перестанет давить при ничейном результате — победы им сейчас нужны.
Мостовой забьет в обоих таймах за 25,00
Мостовой классно играет в последних матчах. У нападающего полно моментов, а реализация вполне способна наладиться в любой момент. К тому же именно Мостовой — штатный пенальтист «Зенита». В кубковом матче игрок получил отдых и остался на замене, а в последнем туре сыграл всего 63 минуты. Сил у вингера сейчас полно, а место в старте вряд ли находится под вопросом. У Мостового есть все шансы решить исход встречи с «Ахматом» — в полузащите формируется мощный треугольник из Жерсона, Вендела и Барриоса, а значит, можно больше думать об атаке.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на фаворита: «Тут питерцы должны выигрывать. Но слишком легкого матча для них я не предвижу. “Ахмат” — все-таки сильный клуб, неплохо обновил состав летом, после смены тренера игроки могут с другим настроением выступить. Поэтому вряд ли “Зенит” победит тут с сухим крупным счетом. Ставлю на победу питерцев со счетом 2:1 за 7,40».