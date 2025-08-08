Матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Сама по себе победа «Ахмата» — уже рискованный прогноз. Но почему это не может произойти? Ведь после летней трансферной кампании состав стал намного сильнее, а новый тренер умеет добиваться результата. Опыта у Черчесова вполне может хватить для того, чтобы взять три очка. Футболисты будут заряжены проявить себя перед новым тренером, а домашние трибуны только усилят их рвение. К тому же у «Зенита» сейчас явно не лучший период — проблемы есть и в атаке, и в обороне. Да, неделю назад питерцы смогли одержать победу в Грозном. Однако сейчас у «Ахмата» есть на основе чего делать выводы, да и состав сейчас наверняка выйдет самый боевой.