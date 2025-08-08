Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 10 августа 2025 года: исход неясен, а вот голы будут

Команды выйдут на поле в разных ролях: для «Кристал Пэлас» это историческое событие, первое участие в борьбе за Суперкубок Англии, а для «Ливерпуля» — шанс подтвердить статус фаворита английского футбола. «Красные» хотят начать сезон с победы, а «орлы» — снова удивить. «Ливерпуль» последний раз выигрывал Суперкубок в 2022 году — 3:1 с «Манчестер Сити».
Коэффициенты букмекеров на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Букмекеры закономерно отдают предпочтение «Ливерпулю»: на победу команды Слота в основное время можно поставить за 1,62, на ничью — за 4,40, а на победу «Пэлас» — за 5,50. По котировкам на голы непонятно, стоит ли их ждать: тотал больше 2,5 идет за 1,78, а тотал меньше 2,5 — за 2,10.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Прошлый сезон стал историческим для «Пэлас»: команда сенсационно взяла Кубок Англии, что позволило ей впервые в истории выйти на матч за Суперкубок. В чемпионате клуб занял скромное 12-е место, но в кубковых играх проявил себя настоящим бойцом. В финале подопечные Гласнера одолели «Манчестер Сити» со счетом 1:0, продемонстрировав организованную и самоотверженную игру. В межсезонье «Пэлас» сосредоточился на сохранении ключевых исполнителей: в команде остались Эзе, Матета и Гехи, которого, правда, продолжают активно сватать в «Ливерпуль». Усилений минимум — пришли вратарь Вальтер Бенитес и левый защитник Соса.
Основную подготовку к сезону «орлы» провели в Австрии: сыграли вничью с «Майнцем» и победили «Аугсбург». Несмотря на статус аутсайдера, команда способна навязать борьбу и в этом матче, ведь в шести последних встречах с «Ливерпулем» она уступила лишь дважды. Тренер сделает ставку на сыгранность, а мотивации у игроков будет предостаточно, чтобы вновь удивить футбольную Англию.
«Ливерпуль» уверенно выиграл АПЛ, опередив ближайшего преследователя на десять очков, и теперь нацелился на очередной трофей. Команда Слота провела активную трансферную кампанию, укрепив состав сразу несколькими звездными новичками: были приобретены Виртц, Фримпонг, Керкез и Экитике. Потери тоже оказались значимыми: команду покинули Александер-Арнолд, Луис Диас, а трагедия с Жотой стала тяжелым ударом.
В товарищеских матчах «Ливерпуль» выглядел убедительно, проиграв лишь «Милану» (2:4). В остальном — пять побед, включая яркий поединок с «Атлетиком» (3:2). Пока что в основе выходит новичок Мамардашвили, заменяющий Алиссона. Он уже провел несколько матчей с ошибками, но и запомнился хорошими сэйвами. Сыгранность обновленного состава пока оставляет вопросы, однако класс игроков позволяет «красным» претендовать на победу в любом матче.
Ожидаем напряженный матч с осторожным началом. «Кристал Пэлас» сделает ставку на организацию и сыгранность, а «Ливерпуль» — на класс и обновленный состав. Наш прогноз: тотал больше 2,5 — 1,78 и обе забьют — 1,82.
Статистические тренды в играх «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля»
|«Кристал Пэлас»
|«Ливерпуль»
|Не проигрывает 8 матчей кряду.
|В 5 матчах подряд забивали обе команды.
|В 4 из 5 последних матчах был тотал меньше 2,5.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 10 августа 2025 года
Тотал больше 2,5 — 1,78.
Обе забьют — 1,82.