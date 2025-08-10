Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: легкая победа фаворита?

Обе команды впервые претендуют на этот трофей, и победитель впишет свое имя в историю турнира. «ПСЖ» добился грандиозного успеха в мае, разгромив «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и оформив золотой хет-трик. Теперь парижане могут принести Франции первый Суперкубок УЕФА.
«Тоттенхэм» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, победив «Манчестер Юнайтед», но летом сменил главного тренера и расстался со своей легендой Соном. «Шпоры» слабо выглядят в межсезонье, но надеются на новый подвиг. Обе команды никогда не встречались раньше в официальных матчах, в товарищеской игре в 2017 году сильнее был «Тоттенхэм» — 4:2.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 13 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«ПСЖ»
Вратарь: Доннарумма.
Защитники: Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш.
Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис.
Нападающие: Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
У «ПСЖ» отдельно от команды тренируются Саншеш, Солер, Мукиеле, Асенсио и Коло Муани.
«Тоттенхэм»
Вратарь: Викарио.
Защитники: Порро, ван де Вен, Ромеро, Спенс.
Полузащитники: Палинья, Бентанкур, Сарр.
Нападающие: Кудус, Ришарлисон, Джонсон.
У «Тоттенхэма» травмированы защитники Удоджи, Данзо и Дрэгушин, а также полузащитники Кулусевски и Мэддисон. Форвард Соланке может успеть восстановиться от повреждения.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удине. Главный арбитр встречи — Жуан Пинейру из Португалии.