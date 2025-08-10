Ричмонд
Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: легкая победа фаворита?

В матче за Суперкубок УЕФА сойдутся «ПСЖ» и «Тоттенхэм».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Обе команды впервые претендуют на этот трофей, и победитель впишет свое имя в историю турнира. «ПСЖ» добился грандиозного успеха в мае, разгромив «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и оформив золотой хет-трик. Теперь парижане могут принести Франции первый Суперкубок УЕФА.

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, победив «Манчестер Юнайтед», но летом сменил главного тренера и расстался со своей легендой Соном. «Шпоры» слабо выглядят в межсезонье, но надеются на новый подвиг. Обе команды никогда не встречались раньше в официальных матчах, в товарищеской игре в 2017 году сильнее был «Тоттенхэм» — 4:2.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 13 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«ПСЖ»

Вратарь: Доннарумма.

Защитники: Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш.

Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис.

Нападающие: Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

У «ПСЖ» отдельно от команды тренируются Саншеш, Солер, Мукиеле, Асенсио и Коло Муани.

«Тоттенхэм»

Вратарь: Викарио.

Защитники: Порро, ван де Вен, Ромеро, Спенс.

Полузащитники: Палинья, Бентанкур, Сарр.

Нападающие: Кудус, Ришарлисон, Джонсон.

У «Тоттенхэма» травмированы защитники Удоджи, Данзо и Дрэгушин, а также полузащитники Кулусевски и Мэддисон. Форвард Соланке может успеть восстановиться от повреждения.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удине. Главный арбитр встречи — Жуан Пинейру из Португалии.

