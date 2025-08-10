Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: легкая победа фаворита?

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, победив «Манчестер Юнайтед», но летом сменил главного тренера и расстался со своей легендой Соном. «Шпоры» слабо выглядят в межсезонье, но надеются на новый подвиг. Обе команды никогда не встречались раньше в официальных матчах, в товарищеской игре в 2017 году сильнее был «Тоттенхэм» — 4:2.