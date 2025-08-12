Шансы на чемпионство в АПЛ: «Ливерпуль» и «Арсенал» — главные претенденты, «Манчестер Юнайтед» не попадет в топ-5

«Арсенал» тоже неплохо потратился на трансферы. Артета, наконец, пригласил в команду забивного нападающего Дьокереша, которого так не хватало во второй половине прошлого сезона. Также без изменений не обошлось в полузащите, куда добавили двух качественных опорников Субименди и Нергора. В целом, от «канониров» стоит ждать привычно качественной обороны и улучшенного завершения. Такое комбо может принести результат, но, как всегда, на пути у «Арсенала» что-то встанет. К сожалению, по-другому в этом лондонском клубе не получается.