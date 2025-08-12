Шансы на чемпионство в АПЛ: «Ливерпуль» и «Арсенал» — главные претенденты, «Манчестер Юнайтед» не попадет в топ-5

Сложно спорить с тем, что именно английская Премьер-лига — на данный момент ведущий чемпионат в мире. В том числе это так и благодаря конкуренции, которая ежегодно привлекает внимание нейтральных болельщиков. Не поменялось ничего и в этом году. Мы разберем ведущие клубы АПЛ и выделим фаворитов на победу в будущем сезоне.
«Ливерпуль» несомненно должен рассматриваться как фаворит предстоящего сезона. После прихода в клуб нового главного тренера Слота организация только окрепла. Сейчас мерсисайдцы — действующие чемпионы АПЛ, которым удалось усилиться за лето больше чем на 300 млн евро. При этом менеджеру удалось сохранить костяк команды — Салах, ван Дейк и Алиссон остались в «Ливерпуле». Вряд ли стоит ждать от этого коллектива провала. По итогам сезона они должны оказаться в топ-3.
«Арсенал» тоже неплохо потратился на трансферы. Артета, наконец, пригласил в команду забивного нападающего Дьокереша, которого так не хватало во второй половине прошлого сезона. Также без изменений не обошлось в полузащите, куда добавили двух качественных опорников Субименди и Нергора. В целом, от «канониров» стоит ждать привычно качественной обороны и улучшенного завершения. Такое комбо может принести результат, но, как всегда, на пути у «Арсенала» что-то встанет. К сожалению, по-другому в этом лондонском клубе не получается.
Традиционно в списке претендентов на трофей мы видим «Манчестер Сити». Правда, что ждать от «горожан», неясно. У Гвардиолы все валилось из рук в прошлом сезоне, когда травмировался Родри. В итоге главный тренер решил устроить перестройку и поменять тактику команды — схема с двумя нападающими и активными флангами отрабатывалась уже на клубном чемпионате мира. Вряд ли все начнет идеально работать с первых матчей, да и сбоев избежать будет сложно — такой уж путь «лысого шарлатана». Однако недооценивать «Сити» точно нельзя.
«Челси» хорошо завершал прошлый сезон, а летом отметился победой в престижном турнире — клубном чемпионате мира. Не обошлось без звездных переходов, которые уже начали себя проявлять. В основном, работа шла над усилением атаки — Делап, Педро и Эстевао отлично вписались в построения Марески и стали давать результат с первых игр. Окончательный стиль «синих» нам еще предстоит увидеть, так как поиски продолжались все лето. Однако провала от лондонцев сейчас точно никто не ждет.
Замыкает топ-5 АПЛ, по версии букмекеров, «Ньюкасл». Крепкая команда, способная на хороший результат. Однако многое, как сейчас кажется, будет зависеть от того, как получится заменить форварда Исака. Что нападающий покидает клуб, не написал только ленивый. В двух последних сезонах швед пробивал планку в 20 мячей — просадка после его ухода неизбежна. Серьезным ли будет падение, пока непонятно, но из верхней части таблицы «сороки» вряд ли пропадут.
Нельзя не сказать про «Манчестер Юнайтед», который ужасно финишировал по итогам последнего чемпионата — 15-е место и блеклая игра. У манкунианцев не хватало мотивации на концовку сезона, но теперь все начинается заново. Состав у Аморима выглядит неплохо. Если получится найти хорошего форварда в лице Шешко и избежать травм, можно бороться за еврокубки.
Должен улучшить ситуацию и «Тоттенхэм». «Шпоры» в прошлом сезоне остановились вообще на 17-м месте в АПЛ, но выиграли Лигу Европы. Теперь придется выступать на два фронта, что увеличивает риск травм и отвлекает от рядовых матчей чемпионата. На этот момент еще и пришлась перестройка — новый тренер с кардинально другим футболом занимается переобучением игроков. Пока получается не лучшим образом, и громкие провалы нам еще предстоит увидеть. Однако прагматичности у Франка будет больше, а значит, растут и шансы «шпор» на зону еврокубков.
Последним клубом, от которого букмекеры ждут топ-выступления, становится «Астон Вилла». Кажется, история тут максимально понятна. Эмери зарекомендовал себя как сильный специалист, а результаты второй половины прошлого сезона добавили позитива в ожидания от команды. Многое будет зависеть и от трансферов — аренда Рэшфорда и Асенсио завершилась. На их места надо искать не менее талантливых и качественных форвардов, иначе неминуем кризис в атаке.
Коэффициенты на чемпионство клубов в английской Премьер-лиге в сезоне-2025/26
Букмекеры больше всего верят в чемпионство «Ливерпуля» и дают на это событие коэффициент 3,20. Следом идут «Арсенал», оцениваемый в 3,50, и «Манчестер Сити» — за 4,00. Поставить на триумф «Челси» можно за 8,00, а на «Ньюкасл» — за 25,00.
Отстали, но все равно котируются высоко, «Манчестер Юнайтед» (35,00), «Астон Вилла» (70,00) и «Тоттенхэм» (70,00). От других клубов чудес не ждут. Дальше таблица, по мнению букмекеров выглядит так:
- «Брайтон» — 200,00;
- «Ноттингем Форест» — 200,00;
- «Борнмут» — 400,00;
- «Кристал Пэлас» — 600,00;
- «Вест Хэм» — 600,00;
- «Фулхэм» — 600,00;
- «Эвертон» — 650,00;
- «Брентфорд» — 1000,00;
- «Вулверхэмптон» — 1000,00;
- «Лидс Юнайтед» — 1000,00;
- «Бернли» — 1500,00;
- «Сандерленд» — 1500,00.