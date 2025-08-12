Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА 12 августа 2025: фаворит пропустит и забьет

«Акрон» забивает во всех матчах нового сезона, однако только в игре с «Сочи» удалось отличиться более двух раз. При этом оборона действует достаточно надежно, пропуская не больше одного мяча за встречу. Статистика домашних игр в Кубке впечатляет: в 14 из 15 последних матчей «Акрон» не позволял соперникам забить более одного гола. Тем не менее, против сильнейших команд Премьер-лиги у тольяттинцев нередко возникают сложности в контроле игры.