Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА 12 августа 2025: фаворит пропустит и забьет

Обе команды идут без поражений, а их очное противостояние станет матчем за лидерство в группе. «Акрон» демонстрирует боевитость и стабильность в наборе очков, но встречи с соперниками уровня топ-6 РПЛ традиционно даются непросто. Армейцы же прибавляют от игры к игре, уже взяли Суперкубок и уверенно стартовали как в чемпионате, так и в Кубке. Вопрос в том, удастся ли ЦСКА продолжить успешную серию на выезде против команды, которая забивает в каждом матче нового сезона.
Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — ЦСКА
Букмекеры отдают небольшое предпочтение ЦСКА: победа армейцев оценивается в 2,01, ничья идет за 3,60, а успех «Акрона» предлагают за 3,65. На тотал больше 2,5 голов дают 1,74, на меньше — 2,12.
Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА
Подопечные Тедеева в новом сезоне проводят самый длинный беспроигрышный отрезок с момента дебюта в РПЛ — пять матчей без поражений. В чемпионате «Акрон» одержал единственную победу над «Сочи» (4:0), но сумел взять очки со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Динамо» Махачкалой — все три встречи завершились 1:1. В Кубке тольяттинцы стартовали с домашней победы над «Балтикой» (2:1), вырванной на последних минутах.
«Акрон» забивает во всех матчах нового сезона, однако только в игре с «Сочи» удалось отличиться более двух раз. При этом оборона действует достаточно надежно, пропуская не больше одного мяча за встречу. Статистика домашних игр в Кубке впечатляет: в 14 из 15 последних матчей «Акрон» не позволял соперникам забить более одного гола. Тем не менее, против сильнейших команд Премьер-лиги у тольяттинцев нередко возникают сложности в контроле игры.
ЦСКА идет без поражений в сезоне и с каждым туром выглядит все лучше. После ничьей с «Оренбургом» (0:0) в чемпионате команда Челестини обыграла «Ахмат» (2:1), взяла верх над «Локомотивом» в Кубке с тем же счетом, сыграла вничью с «Зенитом» (1:1), а затем устроила разгром «Рубину» (5:1). У ЦСКА выделяются Кисляк, Круговой, Глебов и новичок Алвес, они уже поняли, как играть в вертикальный футбол Челестини.
При этом состав у армейцев остается ограниченным из-за травм Вильягры и Шуманского, а также повреждения Алеррандро. На выезде в Кубке России ЦСКА редко устраивает результативные перестрелки — в 11 последних гостевых матчах в турнире забивалось не более двух мячей.
Обе команды проводят сильный старт сезона, но по уровню и стабильности выступлений преимущество на стороне ЦСКА. Армейцы уже показали, что умеют добиваться результата в напряженных матчах, а «Акрону» предстоит выдерживать высокий темп и давление на протяжении всей игры. Наш прогноз: обе забьют — 1,62, тотал больше 2,5 — 1,74.
Статистические тренды в играх «Акрона» и ЦСКА
|«Акрон»
|ЦСКА
|Не проигрывает 5 матчей кряду.
|В 3 из 4 последних матчах был тотал больше 2,5.
|В 4 из 5 последних матчах забивали обе команды.
|Обмен голами происходил в 4 последних матчах.
Ставки на матч «Акрон» — ЦСКА 12 августа 2025 года
Обе забьют — 1,62.
Тотал больше 2,5 — 1,74.