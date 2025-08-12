Ричмонд
Прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика» 13 августа 2025 года: лидер РПЛ заряжен на победу

В матче группового этапа Кубка России сойдутся «Локомотив» и «Балтика». Подробнее об этой встрече — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

И «Локомотив», и «Балтика» начали Кубок России с поражений, поэтому очная встреча приобретает ключевое значение в борьбе за выход из группы. «Железнодорожники» лидируют в Премьер-лиге и показывают высокий уровень в атаке, но в Кубке пока не нашли оптимальный баланс. Гости же, вернувшись в элиту, уверенно стартовали в чемпионате, но в кубковом дебюте уступили «Акрону». Теперь обеим командам нужна победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Балтика»

Букмекеры считают «Локомотив» явным фаворитом: победа москвичей оценивается в 1,79, ничья идет за 3,75, а успех «Балтики» предлагают за 4,50. На тотал больше 2,5 голов букмекеры дают 1,63, на меньше — 2,18.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика»

Подопечные Галактионова уверенно лидируют в РПЛ, набрав 12 очков и забив больше всех мячей в чемпионате. Батраков уже отметился 6 голами в лиге, а поддержка от Воробьева и Бакаева делает атакующую линию особенно опасной. Однако в Кубке команда стартовала с поражения от ЦСКА (1:2), продлив серию матчей с пропущенными голами в турнире.

В последних пяти встречах во всех соревнованиях «Локомотив» забил 13 мячей, демонстрируя вариативность атакующих действий и способность взламывать плотную оборону. Дома «железнодорожники» действуют с позиций силы, активно нагружают фланги и подключают центр для резких атакующих комбинаций. Потери в составе могут сказаться на ротации, но мотивация исправить неудачный кубковый старт будет максимальной.

Команда Талалаева начала сезон в РПЛ с ярких побед над «Спартаком» и «Оренбургом», а также ничьих с «Динамо» и «Крыльями Советов». В Кубке калининградцы уступили «Акрону» (1:2), пропустив решающий мяч в концовке. В последних пяти матчах они забили девять голов и пропустили шесть, но в выездных встречах при высоком давлении соперника часто вынуждены отходить глубоко и терять инициативу.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа D, 13.08.2025, 18:30
Локомотив
-
Балтика
-

Скамейка у «Балтики» позволяет варьировать состав, а лидеры Хиль и Максим Петров уже отметились важными результативными действиями. Дисциплинированная оборона и быстрые переходы в атаку могут помочь зацепиться за очки.

«Локомотив» подходит к игре в роли фаворита, имея мощную атакующую линию и сильные домашние показатели. «Балтика» же способна организованно обороняться и наказывать за ошибки, но для гостей главное — выдержать стартовый натиск хозяев. Если москвичи быстро откроют счет, калининградцам будет сложно переломить ход встречи. Наш прогноз: победа «Локомотива» — 1,79 в основное время, а также обе забьют и тотал больше 2,5 — 2,00.

Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Балтики»

«Локомотив»
«Балтика»
В 5 матчах подряд тотал был больше 2,5.
В 4 из 5 последних матчах забивали обе команды.
Выиграл 4 из 5 последних матчей.
Забивает в 5 матчах кряду.

Ставки на матч «Локомотив» — «Балтика» 13 августа 2025 года

Победа «Локомотива» в основное время — 1,79.

Обе забьют и тотал больше 2,5 — 2,00.

Футбол. Кубок России
13.08
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.90
П2
4.60
