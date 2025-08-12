Прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика» 13 августа 2025 года: лидер РПЛ заряжен на победу

И «Локомотив», и «Балтика» начали Кубок России с поражений, поэтому очная встреча приобретает ключевое значение в борьбе за выход из группы. «Железнодорожники» лидируют в Премьер-лиге и показывают высокий уровень в атаке, но в Кубке пока не нашли оптимальный баланс. Гости же, вернувшись в элиту, уверенно стартовали в чемпионате, но в кубковом дебюте уступили «Акрону». Теперь обеим командам нужна победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф.