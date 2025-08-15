Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» 16 августа 2025 года: ставим на разгромную победу каталонцев

«Барселона» отлично провела предсезонку, выиграв четыре из четырех матчей с общим счетом 20:4. При этом оценивать такие результаты всерьез не стоит — необходимо делать скидку на довольно слабых соперников, которым не удавалось в этих играх ничего противопоставить. Главный итог этого лета — футболисты отдохнули и восстановились. Дело в том, что сине-гранатовые провели тяжелейший прошлый сезон с крайне плотным графиком и напряженными играми во всех турнирах. Пройти их с той интенсивностью, что требует Флик, было довольно сложно. К тому же ставка делалась на костяк команды, который минимально отдыхал.