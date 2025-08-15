Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» 16 августа 2025 года: ставим на разгромную победу каталонцев

«Барселона» уже, кажется, по традиции начинает сезон с проблем с заявкой футболистов. В этот раз клуб хочет дозаявить в последний момент голкипера Жоана Гарсию и форварда Рэшфорда. В воротах также может сыграть Пенья, который пока остается единственным доступным голкипером в составе каталонцев. Однако все это вряд ли помешает коллективу Флика добиться результата в матче с «Мальоркой», хоть она и умеет создавать проблемы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Мальорка» — «Барселона»
Букмекеры видят гостей фаворитами: коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1,48, на «Мальорку» — 7,40. Ничья оценивается в 4,80. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,65.
Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона»
«Барселона» отлично провела предсезонку, выиграв четыре из четырех матчей с общим счетом 20:4. При этом оценивать такие результаты всерьез не стоит — необходимо делать скидку на довольно слабых соперников, которым не удавалось в этих играх ничего противопоставить. Главный итог этого лета — футболисты отдохнули и восстановились. Дело в том, что сине-гранатовые провели тяжелейший прошлый сезон с крайне плотным графиком и напряженными играми во всех турнирах. Пройти их с той интенсивностью, что требует Флик, было довольно сложно. К тому же ставка делалась на костяк команды, который минимально отдыхал.
Теперь же свежие каталонцы должны классно стартовать. Для этого есть все условия, а главное — довольно простой соперник. Про «Мальорку» сложно сказать что-то новое. Коллектив Аррасате мало изменился за лето — команда будет делать ставку на надежную оборону и минимальный риск в атаке. Против «Барселоны» в том сезоне получились два очень похожих матча, где парни Флика сминали соперника. Правда, превратить преимущество в голы получилось только один раз (5:1), в другой встрече чудеса творил вратарь «Мальорки» и поединок закончился скромнее (1:0).
Кажется, свежая «Барселона» в этот раз не встретит сопротивления. Да, не будет Левандовского, но тройка форвардов Ямаль — Ферран — Рафинья все равно выглядит грозно. Каталонцы должны с легкостью вскрывать оборону соперника и делать счет разгромным — с реализацией проблем у форвардов не предвидится. Поставим на фору «Барселоны» −1,5 — за 2,30. Также выберем «обе забьют — нет» — за 2,05.
Статистические тренды в играх «Мальорки» и «Барселоны»
|«Мальорка»
|«Барселона»
|1 поражение в 7 последних матчах.
|Выиграла 7 из 8 последних матчей.
|Тотал меньше 2,5 проходил в 3 последних играх.
|Выиграла 5 матчей подряд с форой -1,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой уверен в победе фаворита: «Тут сильно долго рассуждать смысла нет. “Барселона” — топ-коллектив, готовый снова бороться за победы в разных турнирах. “Мальорке” здесь будет тяжело, даже несмотря на то, что сезон только стартует, футболисты еще набирают форму. Ставлю на победу “Барселоны” со счетом 3:1 с котировкой 10,00».
Ставки на матч «Мальорка» — «Барселона» 16 августа 2025 года
Фора «Барселоны» −1,5 — 2,30.
«Обе забьют — нет» — 2,05.