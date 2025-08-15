Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария» 16 августа 2025 года: еще один трофей для немецкого гегемона

Прошлым летом «Штутгарт» также играл в Суперкубке Германии, но уступил «Байеру» по пенальти. Теперь команда Хенесса получит шанс сразиться за трофей на родном стадионе. Для «Штутгарта» это возможность начать сезон с громкой победы. «Бавария» же намерена подтвердить статус безусловного лидера немецкого футбола. Статистика очных встреч обещает результативную игру: на протяжении последних восьми лет клубы неизменно забивают минимум три мяча в матчах между собой.
Коэффициенты букмекеров на матч «Штутгарт» — «Бавария»
Букмекеры мало сомневаются в «Баварии»: победа мюнхенцев в основное время оценивается в 1,60, ничья — в 4,80, а успех «Штутгарта» идет за 5,30. На тотал больше 2,5 голов предлагают лишь 1,45, на меньше — 2,75.
Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария»
Коллектив Хенесса продолжает радовать болельщиков атакующей игрой, но кадровые потери этим летом ощутимо ударили по составу. Клуб лишился полузащитника Мийо, отправившегося в «Аль-Ахли», а форварда Вольтемаде переменивает к себе «Бавария». Сам игрок хочет перебраться в Мюнхен, но клубы пока не договорились.
В недавних товарищеских встречах «швабы» обыграли «Сельту» (2:1) и «Тулузу» (6:0), но уступили «Болонье» (0:1). Уже известно, что в Суперкубке Германии не сыграет основной вратарь Нюбель, его заменит Бредлов. Несмотря на проблемы с составом, «Штутгарт» вряд ли откажется от привычного атакующего стиля, однако против мощной «Баварии» хозяевам потребуется и удача, и максимальная концентрация.
Лето в Мюнхене выдалось насыщенным на трансферы. Клуб расстался с Мюллером, Дайером, Пальиньей и Сане, а также надолго потерял Мусиалу из-за травмы. При этом «Бавария» усилилась Диасом, Бишофом и защитником Та. Предсезонка была короткой, но успешной: победы над «Лионом» (2:1), «Грассхоппером» (2:1) и особенно уверенный разгром «Тоттенхэма» (4:0) показали готовность к сезону.
Кейн в матче с лондонцами забил первый гол в ворота бывшего клуба и был близок к дублю, но не реализовал пенальти. Даже с потерями в атаке «Бавария» остается коллективом с глубиной состава, способным диктовать свои условия любому сопернику.
В 5 последних очных матчах «Бавария» выиграла у «Штутгарта» 4 раза, при этом большинство встреч проходили в результативной манере. Оба клуба предпочитают атакующий футбол, и на этот раз логично ожидать обилия моментов. Наш прогноз: победа «Баварии» с форой −1 за 1,90 и тотал больше 3,5 — 2,14.
Статистические тренды в играх «Штутгарта» и «Баварии»
|«Штутгарт»
|«Бавария»
|Выиграл 4 матча подряд.
|Выиграла 5 из 7 последних матчей.
|В 7 из 9 последних матчей был тотал больше 2,5.
|В 4 из 6 последних матчах тотал был больше 2,5.
Ставки на матч «Штутгарт» — «Бавария» 16 августа 2025 года
Победа «Баварии» с форой −1 — 1,90.
Тотал больше 3,5 — 2,14.