Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария» 16 августа 2025 года: еще один трофей для немецкого гегемона

Прошлым летом «Штутгарт» также играл в Суперкубке Германии, но уступил «Байеру» по пенальти. Теперь команда Хенесса получит шанс сразиться за трофей на родном стадионе. Для «Штутгарта» это возможность начать сезон с громкой победы. «Бавария» же намерена подтвердить статус безусловного лидера немецкого футбола. Статистика очных встреч обещает результативную игру: на протяжении последних восьми лет клубы неизменно забивают минимум три мяча в матчах между собой.