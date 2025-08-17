Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» 17 августа 2025 года: «быки» в погоне за «Локо»

В пятом туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Сочи». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Действующий чемпион страны начал чемпионат без разгромов, но сумел взять 9 очков в первых четырех турах. Чтобы продолжить гонку за «Локомотивом», идущим впереди, «Краснодару» необходимо обыгрывать соседа по региону, который после возвращения в РПЛ набрал лишь одно очко и занимает предпоследнюю позицию. Разница в амбициях и уровне задач между командами очевидна, но подобные дерби нередко приносят неожиданные сюжеты.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Сочи»

Аналитики отдают явное предпочтение хозяевам: победа «быков» идет за 1,44, ничья стоит 4,80, успех гостей — 8,10. На тотал больше 2,5 букмекеры предлагают 1,63, на меньшее количество голов — 2,37.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи»

После осечки с «Локомотивом» во втором туре подопечные Мурада выдали серию из трех побед подряд. В чемпионате они обыграли «Динамо» и «Оренбург» с одинаковым счетом 1:0, а в Кубке разгромили все тех же москвичей 4:0, что добавило уверенности. Потеря травмированного защитника Оласы стала ударом, но его позицию, вероятно, займет Гонсалес. Дополнительный плюс — успешная статистика домашних встреч с «Сочи»: четыре победы в пяти последних матчах.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 5, 17.08.2025, 20:30
Краснодар
-
Сочи
-

Для команды Морено старт сезона оказался тяжелым: три поражения подряд с общим счетом 1:9, включая домашний провал против «Акрона» (0:4). Лишь в прошлом туре удалось набрать первое очко — 1:1 с московским «Динамо», при этом единственный удар в створ оказался результативным. Проблемы в обороне никуда не делись — «Сочи» не играл «на ноль» уже восемь туров подряд, пропустив за это время 18 мячей. А после дерби предстоят встречи со «Спартаком» и ЦСКА.

С учетом формы и статистики команд перевес на стороне хозяев. «Краснодар» уверенно берет очки с соперниками уровня «Сочи» и дома редко дает слабину, тогда как гости остаются одним из главных аутсайдеров лиги. Наш прогноз: победа «Краснодара» с форой −1,5 — 2,04 и тотал больше 3 — 1,95.

Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Сочи»

«Краснодар»
«Сочи»
Выиграл 3 матча подряд.
6 матчей без побед.
В 5 из 7 последних матчей забивала только одна из команд.
В 4 из 6 последних матчей тотал был больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич уверен в победе фаворита: «Краснодар» прямолинеен, практичен, прагматичен, и в этом его прелесть. «Краснодар» сейчас одержал хорошую победу над «Динамо» в Кубке. Сейчас домашний матч при поддержке своих болельщиков. Ну, по-хорошему «Краснодар», конечно, «Сочи» должен выносить. Я думаю, фора −1,5 — отличный вариант за коэффициент 1,99.

Ставки на матч «Краснодар» — «Сочи» 17 августа 2025 года

Победа «Краснодара» с форой −1,5 — 2,04.

Тотал больше 3 — 1,95.