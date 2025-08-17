Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» 17 августа 2025 года: «быки» в погоне за «Локо»

Для команды Морено старт сезона оказался тяжелым: три поражения подряд с общим счетом 1:9, включая домашний провал против «Акрона» (0:4). Лишь в прошлом туре удалось набрать первое очко — 1:1 с московским «Динамо», при этом единственный удар в створ оказался результативным. Проблемы в обороне никуда не делись — «Сочи» не играл «на ноль» уже восемь туров подряд, пропустив за это время 18 мячей. А после дерби предстоят встречи со «Спартаком» и ЦСКА.