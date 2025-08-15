Прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив» 16 августа 2025 года: лидер РПЛ против дерзкого новичка

«Локомотив» проводит стартовую часть сезона на максимуме — четыре победы в четырех матчах РПЛ с общим счетом 12:5. Батраков лидирует в гонке бомбардиров (6 мячей), Бакаев и Воробьев тоже хороши в атаке, хотя последний из-за дисквалификации матч в Калининграде пропустит. «Локо» хорош в игре вторым номером, когда можно убежать в атаку на скорости, и на стандартах. При этом оборона небезупречна, лишь два «сухих» матча в 6 официальных играх сезона. На выезде против мотивированной «Балтики» слабые места в защите могут вновь проявиться.