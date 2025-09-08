Прогноз на матч Израиль — Италия 8 сентября 2025 года: Гаттузо разбудил итальянцев

Израиль начал квалификацию ЧМ-2026 с победы над Эстонией 2:1. Затем последовало поражение от Норвегии 2:4 и победы над все той же Эстонией 3:1 и Молдовой 4:0. В составе израильской сборной хватает известных футболистов, тут играют Соломон из «Вильярреала», Глух из «Аякса» и экс-динамовец Даса. Израиль лишь один раз отобрался на чемпионат мира, было это больше 50 лет назад. Игра пройдет на нейтральном поле в Венгрии, так что преимущества домашнего поля у сборной Израиля не будет. Обе команды дважды встречались в прошлом году, оба раза победа оставалась за Италией.