Прогноз на матч Израиль — Италия 8 сентября 2025 года: Гаттузо разбудил итальянцев

Италия встретится с Израилем в квалификации ЧМ-2026. Варианты для ставок на матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Италии сегодня проведет второй матч под руководством нового главного тренера Гаттузо. В дебютной игре «Скуадра адзурра» разгромила Эстонию 5:0. Хорошая разница мячей может пригодиться итальянцам, ведь первый матч в отборе на ЧМ-2026 они проиграли Норвегии. Израиль тоже рассчитывает на выход из группы, после 4 матчей в его активе 9 очков.

Коэффициенты букмекеров на матч Израиль — Италия

Букмекеры не сомневаются в победе Италии, ее победа оценивается коэффициентом 1,37. Ничья стоит 5,20, а победа Израиля — 8,70. На тотал голов больше 2,5 предлагают 1,69.

Прогноз на матч Израиль — Италия

Первый же матч Италии под руководством Гаттузо получился знаковым. Тренера не устроили 0:0 в первом тайме с Эстонией, и в перерыве он достучался до футболистов с помощью пощечин. Такая мотивация подействовала на игроков, и они забили 5 голов. Особенно отличилась пара нападающих Ретеги — Кин, у них на двоих три мяча. Всего итальянцы 40 раз пробили во воротам эстонцев и подали 12 угловых. Подопечные Гаттузо старались доставлять мяч в штрафную верхом, и этот ход сработал: 4 гола было забито головой.

Израиль начал квалификацию ЧМ-2026 с победы над Эстонией 2:1. Затем последовало поражение от Норвегии 2:4 и победы над все той же Эстонией 3:1 и Молдовой 4:0. В составе израильской сборной хватает известных футболистов, тут играют Соломон из «Вильярреала», Глух из «Аякса» и экс-динамовец Даса. Израиль лишь один раз отобрался на чемпионат мира, было это больше 50 лет назад. Игра пройдет на нейтральном поле в Венгрии, так что преимущества домашнего поля у сборной Израиля не будет. Обе команды дважды встречались в прошлом году, оба раза победа оставалась за Италией.

Наш прогноз: победа Италии с форой −1,5 за 2,18 и победа Италии и тотал больше 2,5 за 1,98.

Статистические тренды в играх Израиля и Италии

Израиль
Италия
Выиграл 4 матча из 5 последних.
Выиграла все 4 матча у Израиля.
Тотал больше 2,5 прошел в 4 последних матчах из 5.
Тотал больше 2,5 прошел в 4 последних матчах из 5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроспорт.ру Роман Павлюченко не ждет здесь легкой победы фаворита: «Израиль — крепкая команда. Год назад в группе Лиги наций у нее были все тяжелые соперники, но она вот на равных играла с Бельгией, а это уже неплохо. Думаю, победит Италия, но счет будет не таким крупным. Моя ставка — виктория итальянцев и тотал голов меньше 3,5 за 2,06».

Ставки на матч Израиль — Италия 8 сентября 2025 года

Победа Италии с форой −1,5 за 2,18.

Победа Италии и тотал больше 2,5 за 1,98.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
08.09
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.10
П2
1.40