Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 26 сентября 2025 года: Карпин все еще в кризисе

У «Динамо» после ничьей со «Спартаком» две победы над «Сочи» (4:0) и «Оренбургом» (3:1). Однако пока нельзя сказать, что у команды выстроена игра. Это признает и сам Карпин. С тем же «Оренбургом» бело-голубым повезло с первым голом и пенальти. Новички пока не впечатляют: ни левый защитник Рубенс, ни полузащитник Миранчук. А Зайнутдинов уже дважды грубо ошибся в обороне. Из хороших новостей — вернулся после травмы Тюкавин и Бителло снова в хорошей форме. У бразильца дубль со «Спартаком» и пас с «Оренбургом». «Динамо» недавно играло в Самаре с «Крыльями» на Кубок, там после 90 минут счет так и остался 0:0. Но Карпин тогда выпустил много резервистов.