Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 26 сентября 2025 года: Карпин все еще в кризисе

Вряд ли такое можно было предсказать перед стартом сезона, но «Крылья Советов» и «Динамо» идут рядом после 9 туров. У самарцев и москвичей по 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения. «Крылья» больше забили (14 против 12), но больше и пропустили (16 против 10). Матч в Самаре даст ответ, какая из команд закрепится в первой восьмерке.
Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва
Гости считаются фаворитом в этой встрече, но на их победу дают довольно высокий коэффициент 1,86. Ничья стоит 3,90, а победа «Крыльев Советов» — 4,30. Обмен голами тут мало кого удивит, это оценивается в 1,74. На тотал меньше 2,5 предлагают 1,98, на тотал больше 2,5 — 1,87.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва
Позади почти треть чемпионата, «Крылья Советов» выглядят так, как и предполагалось при Адиеве. Самарцы часто играют вторым номером, обороняются в 5 защитников и делают ставку на контратаки. Особенно это видно в матчах с топ-клубами. В прошлом туре «Крылья» забили быстрый гол «Спартаку», как раз после резкой контратаки, после чего почти весь матч отбивались. 2−13 по угловым, 1−9 по ударам в створ и 9−25 по ударам вообще — статистика говорит сама за себя. С таким давлением оборона самарцев не справилась, и в итоге они проиграли 1:2.
У «Динамо» после ничьей со «Спартаком» две победы над «Сочи» (4:0) и «Оренбургом» (3:1). Однако пока нельзя сказать, что у команды выстроена игра. Это признает и сам Карпин. С тем же «Оренбургом» бело-голубым повезло с первым голом и пенальти. Новички пока не впечатляют: ни левый защитник Рубенс, ни полузащитник Миранчук. А Зайнутдинов уже дважды грубо ошибся в обороне. Из хороших новостей — вернулся после травмы Тюкавин и Бителло снова в хорошей форме. У бразильца дубль со «Спартаком» и пас с «Оренбургом». «Динамо» недавно играло в Самаре с «Крыльями» на Кубок, там после 90 минут счет так и остался 0:0. Но Карпин тогда выпустил много резервистов.
Видимо, голов не стоит ждать и сегодня. «Крыльям» они даются с трудом. Ракова нет, связка Олейников — Игнатенко все-таки нестабильна. А «Динамо» пока не на ходу. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,98. Еще один вариант — непоражение «Динамо» и тотал меньше 3,5 за 1,76.
Статистические тренды в играх «Крыльев Советов» и «Динамо»
|«Крылья Советов»
|«Динамо»
|1 победа в 9 последних матчах.
|2 победы в 5 последних матчах.
|В 4 матчах РПЛ из 5 последних прошел тотал больше 2,5.
|Тотал меньше 2,5 сыграл в 1 матче РПЛ из 5 последних.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на голы: «Крылья» неплохо смотрятся впереди и достаточно регулярно забивают. А «Динамо» в 9 турах только 2 матч сыграло на 0 — против «Пари НН» и «Ростова». И из этого достаточно легко сделать вывод, что моменты будут, голы, скорее всего, будут. Мой прогноз — обе забьют за 1,78.
Ставки на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва 26 сентября 2025 года
Тотал меньше 2,5 за 1,98.
Непоражение «Динамо» и тотал меньше 3,5 за 1,76.