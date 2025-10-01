Прогноз на матч «Монако» — «Манчестер Сити» 1 октября 2025 года: Холанда не остановить

«Манчестер Сити» постепенно набирает форму и в хорошем настроении прибыл на матч в Лиге чемпионов. В августе команда Гвардиолы проиграла 2 матча из 3, а в сентябре у нее уже 4 победы и ничья. У «Монако» в прошлом месяце все поровну, команды Хюттера дважды выиграла и дважды проиграла.
Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — «Манчестер Сити»
Победа «Манчестер Сити» стоит 1,47, ничья — 5,20, а победа «Монако» — 6,70. Эксперты не сомневаются, что будет много голов, тотал больше 2,5 оценивается в 1,37, тотал больше 3,5 — в 1,94. На пенальти в матче можно поставить за 2,70, на удаление — за 4,00.
Прогноз на матч «Монако» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» уже не является главным фаворитом в Англии и Лиге чемпионов, но остается опасным соперником. Гвардиола меняет привычный стиль, «горожане» уже не доминируют как раньше. Пеп не ставит больше владение мячом во главу угла, с «Арсеналом» его команда большую часть матча отбивалась. Больше сложных матчей у «Сити» в сентябре не было. С «Наполи» все решило раннее удаление у итальянцев, а «Ман Юнайтед», «Хаддерсфилд» и «Бернли» сильно уступают «горожанам» по уровню. Холанд по-прежнему в хорошей форме, у него 15 голов за 9 матчей за клуб и сборную. Также сейчас хорош дриблер Доку, у него гол и 3 передачи в 4 последних играх.
«Монако» неудачно начал групповой этап Лиги чемпионов. Монегаски «сгорели» в Бельгии — 1:4 с «Брюгге». Все началось с незабитого пенальти после удара Аклиуша, а затем «Монако» пропустил три мяча еще в первом тайме. оборону монегасков во главе с Дайером вообще нельзя назвать надежной. Во Франции она пропустила 10 голов в 6 турах, в ЛЧ — 4 за матч. Команду Хюттера часто выручает атака, поэтому игры часто превращаются в голевые перестрелки: 3:2 со «Страсбуром», 5:2 с «Мецем». Перед ЛЧ «Монако» после удаления в первом тайме проиграл скромному «Лорьяну» 1:3. Головин по-прежнему травмирован, Погба все еще набирает форму, впереди надежда на Минамино и Берета.
Были времена, когда «Монако» выбивал «Ман Сити» из плей-офф ЛЧ, но сейчас разница между командами очевидна. Защитникам монегасков будет сложно справиться с набравшими форму Силвой, Фоденом, Доку и Холандом. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой −1,5 за 2,10, Холанд забьет 2 гола или больше за 4,20.
Статистические тренды в играх «Монако» и «Манчестер Сити»
|«Монако»
|«Манчестер Сити»
|Вариант «тотал больше 2,5 и обе забьют» прошел в 5 последних матчах.
|4 победы в 5 последних матчах.
|Пропустил минимум гол во всех 7 матчах сезона.
|Проиграл 4 последних матча в ЛЧ на выезде.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор рассчитывает на результативный футбол: «В этом матче жду много голов. “Монако” забивает довольно много, поэтому свой гол должен забить, но при этом, монегаски много пропустят. Мои прогнозы: обе забьют, тотал больше 3,5, индивидуальный тотал “Сити” больше 2,5 и Холанд забьет».
Ставки на матч «Монако» — «Манчестер Сити» 1 октября 2025 года
Победа «Манчестер Сити» с форой −1,5 за 2,10.
Холанд забьет 2 гола или больше за 4,20.