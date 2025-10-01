Прогноз на матч «Монако» — «Манчестер Сити» 1 октября 2025 года: Холанда не остановить

«Манчестер Сити» уже не является главным фаворитом в Англии и Лиге чемпионов, но остается опасным соперником. Гвардиола меняет привычный стиль, «горожане» уже не доминируют как раньше. Пеп не ставит больше владение мячом во главу угла, с «Арсеналом» его команда большую часть матча отбивалась. Больше сложных матчей у «Сити» в сентябре не было. С «Наполи» все решило раннее удаление у итальянцев, а «Ман Юнайтед», «Хаддерсфилд» и «Бернли» сильно уступают «горожанам» по уровню. Холанд по-прежнему в хорошей форме, у него 15 голов за 9 матчей за клуб и сборную. Также сейчас хорош дриблер Доку, у него гол и 3 передачи в 4 последних играх.