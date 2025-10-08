Прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон» 9 октября 2025 года: ждать ли голов от Овечкина?

Прошлый сезон получился для «Вашингтона» историческим. Овечкин побил рекорд Гретцки раньше, чем ждали многие эксперты, и дошел с «Кэпиталс» до 2-го раунда плей-офф. Попутно «столичные» стали лучшей командой Востока в регулярке. Овечкин забил 44 гола в 39 лет, вопрос, сможет ли он показывать такую же результативность в 40? Вообще год назад многие игроки «Кэпиталс» показали удивительную результативность. Строум выбил 82 очка, Уилсон и Протас забили по 30 голов. «Вашингтон» был очень хорош в атаке (286 голов) и надежен в обороне (229). Состав команды почти не изменился, в этом есть и плюсы в виде сыгранности, и минусы, так как сильнее он не стал.