Прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон» 9 октября 2025 года: ждать ли голов от Овечкина?

20 лет назад Овечкин провел первый матч в НХЛ, сейчас у знаменитого российского хоккеиста рекорд по голам в регулярном чемпионате (897), и Кубок Стэнли. «Вашингтон» надеется на еще один успешный плей-офф, однако путь к трофею очень непрост. «Бостон» переживает перестройку, если команда попадет в топ-8 Востока по итогам регулярки, это уже будет успехом.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Бостон»
Явного фаворита в матче нет, но котировки букмекеров намекают на успех «Вашингтона». Победа «Кэпиталс» в основное время стоит 1,90, а победа гостей — 3,50. По голам ясности нет: на тотал меньше 5,5 можно поставить за 1,97, на тотал больше 5,5 — за 1,87.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон»
Прошлый сезон получился для «Вашингтона» историческим. Овечкин побил рекорд Гретцки раньше, чем ждали многие эксперты, и дошел с «Кэпиталс» до 2-го раунда плей-офф. Попутно «столичные» стали лучшей командой Востока в регулярке. Овечкин забил 44 гола в 39 лет, вопрос, сможет ли он показывать такую же результативность в 40? Вообще год назад многие игроки «Кэпиталс» показали удивительную результативность. Строум выбил 82 очка, Уилсон и Протас забили по 30 голов. «Вашингтон» был очень хорош в атаке (286 голов) и надежен в обороне (229). Состав команды почти не изменился, в этом есть и плюсы в виде сыгранности, и минусы, так как сильнее он не стал.
«Бостон» меняется на ходу. По ходу прошлого сезона «Брюинс» расстались с легендой клуба Маршандом, отпустив его во «Флориду». Теперь 15-я команда Востока хочет вернуться к прежнему стилю: агрессия, борьба за шайбу и плотная игра в обороне. Для этого «Бостон» пригласил тренером своего бывшего хоккеиста Штурма. Для немца это будет первый сезон в НХЛ в роли главного тренера. Состав «Бостона» сейчас не впечатляет. По сути, вся надежда на бомбардира Пастрняка, даже в прошлой регулярке он набрал 106 очков. Плюс, на защитника Макэвоя и вратаря Суэймена.
И «Вашингтон», и «Бостон» могут сегодня сыграть осторожно, да и первые матчи в НХЛ показали, что пока на много голов лучше не рассчитывать. Да и Овечкину с одноклубниками еще надо набрать форму. Наш прогноз: тотал меньше 5,5 за 1,97 и индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 3 за 2,05.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Бостона»
|«Вашингтон»
|«Бостон»
|Выиграл у «Бостона» 2 матча из 3 последних.
|Тотал меньше 5,5 прошел в 3 последних выставочных матчах.
|Овечкину осталось 3 шайбы до 900 голов и 9 игр до 1500 матчей.
|Разница забитых и пропущенных голов в прошлом сезоне — минус 50.
Ставки на матч «Вашингтон» — «Бостон» 9 октября 2025 года
Тотал меньше 5,5 за 1,97.
Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 3 за 2,05.