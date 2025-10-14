Прогноз на матч Италия — Израиль 14 октября 2025 года: Гаттузо застолбит второе место в группе

У Израиля в этом цикле 3 победы и 3 поражения. Даже если команда выиграет сегодня и в последнем матче у Молдовы, это не гарантирует ей второе место. Израильтяне отстают от итальянцев на три очка при худшей разнице мячей. Так что им нужна будет еще одна осечка от «Скуадры». Сборная Израиля прилетела в Удине после тяжелого поражения в Норвегии. Израильская оборона не справилась с Холандом и пропустила 5 мячей. У Италии такого бомбардира нет, но вряд ли это поможет избежать еще одного поражения. Хотя, разгрома, возможно, не будет.