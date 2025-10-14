Прогноз на матч Италия — Израиль 14 октября 2025 года: Гаттузо застолбит второе место в группе

Сегодня пройдут последние отборочные матчи ЧМ-2026 в октябре, в одном из них встретятся Италия и Израиль. Судьба первого места в группе I уже решена почти на сто процентов, Норвегия выйдет на мундиаль напрямую. А вот за вторую строчку в группе продолжают спорить итальянцы и израильтяне.
Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Израиль
Букмекеры не сомневаются в победе Италия, это оценивается коэффициентом 1,21. Ничья стоит 7,20, а победа Израиля — 14,0. Первая игра между этими сборными получилась очень результативной, поэтому и здесь на тотал больше 2,5 предлагают 1,38, а на тотал больше 3,5 — 2,00.
Прогноз на матч Италия — Израиль
Гаттузо взбодрил сборную Италии, при нем «Скуадра адзурра» взяла 9 очков из 9. Два матча с Эстонией дались легко, а вот с Израилем получился настоящий триллер. Итальянцы вели 2:1 и 4:2, но к 90-й минуте счет был 4:4. Спас Тонали, забивший хитрым ударом в добавленное время. Да, у итальянцев большие проблемы в обороне, за 5 матчей они пропустили 8 голов. Где-то ошибается Доннарумма, где-то подводят защитники. Выручает атака, особенно Ретеги с Кином, на двоих они забили 7 голов. Кина сегодня не будет из-за травмы, как и защитника Бастони, но это не должно сильно повлиять на результат.
У Израиля в этом цикле 3 победы и 3 поражения. Даже если команда выиграет сегодня и в последнем матче у Молдовы, это не гарантирует ей второе место. Израильтяне отстают от итальянцев на три очка при худшей разнице мячей. Так что им нужна будет еще одна осечка от «Скуадры». Сборная Израиля прилетела в Удине после тяжелого поражения в Норвегии. Израильская оборона не справилась с Холандом и пропустила 5 мячей. У Италии такого бомбардира нет, но вряд ли это поможет избежать еще одного поражения. Хотя, разгрома, возможно, не будет.
Наш прогноз: победа Италии и тотал меньше 4,5 за 1,77, а также обе забьют за 1,86.
Статистические тренды в играх Италии и Израиля
|Италия
|Израиль
|Выиграла 4 матча из 5 последних.
|Выиграл 3 матча из 5 последних.
|В 5 последних матчах сыграла на ноль только против Молдовы и Эстонии.
|Пропустил 10 голов в двух последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на фаворита: «Итальянцы все-таки играют дома, надо своих болельщиков порадовать. Израиль после крупного поражения от Норвегии вряд ли сумеет собраться. Поэтому здесь мой выбор — победа Италии с форой −2 за 1,9. И мне кажется, Италия в этом матче не пропустит. Доннарумма приучил нас к тому, что в двух матчах подряд он ошибки не допускает».
Ставки на матч Италия — Израиль 14 октября 2025 года
Победа Италии и тотал меньше 4,5 за 1,77.
Обе забьют за 1,86.