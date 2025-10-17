Прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота» 18 октября 2025 года: Овечкин против Капризова

«Вашингтон» начал сезон неярко, но эффективно. «Кэпиталс» стабильно набирают очки даже без голов Овечкина. Команда Карбери доказывает, что неслучайно была первой на Востоке в прошлом сезоне. О «Миннесоте» много говорили перед стартом регулярного чемпионата, все-таки Капризов подписал рекордный контракт в истории НХЛ. Старт же у команды получился средним: 4 очка в 4 матчах.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Миннесота»
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. Победа «Вашингтона» с учетом овертайма и буллитов оценивается в 1,80, а победа «Миннесоты» — в 2,06. Если говорить о голах, то тотал меньше 5,5 стоит 2,03, а тотал больше 5,5 — 1,82. На гол Овечкина можно поставить за 2,55, на гол Капризова — за 2,10.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота»
Одной из главных интриг для «Вашингтона» была результативность своего главного бомбардира Овечкина. В прошлом сезоне «Русская машина» забросила 44 шайбы несмотря на травму. В этом сезоне Ови пока «молчит»: только 2 передачи в 4 матчах. Очки приносят голы Протаса, Уилсона и Чикрана. Так что для команды Карьери все складывается неплохо, а Овечкин рано или поздно «проснется». «Вашингтон» играет прагматично, сильно не рискует. Вратари надежны, с обороной тоже порядок. 7 пропущенных шайб в 4 матчах — лучший результат в НХЛ.
«Миннесота» пока тоже похожа на прежнюю версию себя. У команды Хайнса мощное первое звено с Капризовым и Болди, но нет поддержки от остальных троек. Подписание Тарасенко пока не дало результата, а молодой Юров еще только осваивается в НХЛ. «Дикие» очень хороши в большинстве, а вот в равных составах забивают мало. Оборона «Миннесоты» небезупречна, поэтому она довольна много пропускает: 15 шайб в последних трех матчах. «Уайлд» разобрались с «Сент-Луисом» на старте сезона, но затем неожиданно проиграли дома «Коламбусу» 4:7. «Миннесота» позволила «Лос-Анджелесу» отыграться с 0:3 и уступила «Далласу».
«Вашингтон» выглядит более цельной командой на старте сезона, и у него есть резерв в виде Овечкина. «Миннесота» же находится в 5-матчевом турне, и вряд ли плотный график позволит ей быстро решить свои проблемы. Наш прогноз: победа «Вашингтона» в основное время за 2,32. Еще один вариант: «Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6,5 за 2,03.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Миннесоты»
|«Вашингтон»
|«Миннесота»
|Выиграл 3 матча из 4.
|В 8 последних матчах с «Вашингтоном» ни разу не проиграла в основное время.
|Тотал меньше 6,5 прошел во всех 4 матчах.
|Тотал больше 5,5 сыграл в 3 матчах из 4.
Ставки на матч «Вашингтон» — «Миннесота» 18 октября 2025 года
Победа «Вашингтона» в основное время за 2,32.
«Вашингтон» не проиграет и тотал меньше 6,5 за 2,03.
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Логан Томпсон
(00:00-45:14)
Филип Густавссон
(00:00-07:44)
Логан Томпсон
(c 45:23)
Филип Густавссон
(c 07:51)
07:51
Коннор Макмайкл
17:52
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
20:53
Джейкоб Миддлтон
20:53
Джейкоб Миддлтон
30:05
Маркус Фолиньо
36:47
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
37:18
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
41:19
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
45:23
Зеев Байэм
48:50
Коннор Макмайкл
51:32
Дилан Строум
(Мартин Фехервари, Энтони Бовилье)
57:45
Мэтт Болди
58:03
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит