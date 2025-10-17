Прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота» 18 октября 2025 года: Овечкин против Капризова

«Миннесота» пока тоже похожа на прежнюю версию себя. У команды Хайнса мощное первое звено с Капризовым и Болди, но нет поддержки от остальных троек. Подписание Тарасенко пока не дало результата, а молодой Юров еще только осваивается в НХЛ. «Дикие» очень хороши в большинстве, а вот в равных составах забивают мало. Оборона «Миннесоты» небезупречна, поэтому она довольна много пропускает: 15 шайб в последних трех матчах. «Уайлд» разобрались с «Сент-Луисом» на старте сезона, но затем неожиданно проиграли дома «Коламбусу» 4:7. «Миннесота» позволила «Лос-Анджелесу» отыграться с 0:3 и уступила «Далласу».