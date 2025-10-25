Прогноз на матч «Наполи» — «Интер» 25 октября 2025 года: Киву огорчит Конте

«Наполи» получил сразу две пробоины за неделю. В прошлом туре команда Конте неожиданно проиграла «Торино» 0:1, а выезд к ПСВ в Лиге чемпионов и вовсе обернулся разгромом 2:6. Так крупно неаполитанцы еще не проигрывали в еврокубках. По сравнению с прошлым сезоном у «Наполи» более плотный график, тогда он не играл в середине недели. Сейчас еще и добавились травмы: выбыли Мерет, Ррахмани, Лоботка, Хейлунд — важнейшие игроки в каждой линии. Сам Конте еще и жалуется на слишком большое количество новичков в команде, летом «Наполи» подписал 9 футболистов. Так что сейчас чемпион Италии далек от своей лучшей формы.