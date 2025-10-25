Прогноз на матч «Наполи» — «Интер» 25 октября 2025 года: Киву огорчит Конте

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Интер»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Победа «Интера» стоит 2,32, а победа «Наполи» — 3,50. В прошлом сезоне оба матча закончились со счетом 1:1. Поставить на такой счет можно за 5,80, просто ничья оценивается в 3,30. На «обе забьют» предлагают коэффициент 1,72, на тотал больше 2,5 — 1,96.
Прогноз на матч «Наполи» — «Интер»
«Наполи» получил сразу две пробоины за неделю. В прошлом туре команда Конте неожиданно проиграла «Торино» 0:1, а выезд к ПСВ в Лиге чемпионов и вовсе обернулся разгромом 2:6. Так крупно неаполитанцы еще не проигрывали в еврокубках. По сравнению с прошлым сезоном у «Наполи» более плотный график, тогда он не играл в середине недели. Сейчас еще и добавились травмы: выбыли Мерет, Ррахмани, Лоботка, Хейлунд — важнейшие игроки в каждой линии. Сам Конте еще и жалуется на слишком большое количество новичков в команде, летом «Наполи» подписал 9 футболистов. Так что сейчас чемпион Италии далек от своей лучшей формы.
А вот «Интер», наоборот, в полном порядке. У команды Киву 7 побед подряд. Неделю назад «нерадзурри» взяли верх над «Ромой» 1:0, а в ЛЧ спокойно отгрузили 4 мяча бельгийскому «Юниону». Тюрам выбыл из-за травмы, теперь дуэт Мартинесу в атаке составляет новичок Бонни. У молодого француза уже 3 гола за «Интер». Интересно, что при Киву «нерадзурри» забивают больше, чем при Индзаги. За первые 10 матчей сезона команда забила 27 голов. Лучший результат при Индзаги за такой же отрезок сезона — 23 гола.
Наш прогноз: «Интер» выиграет за 2,32, еще один вариант — «Интер» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,85.
Статистические тренды в играх «Наполи» и «Интера»
|«Наполи»
|«Интер»
|3 поражения в 5 последних матчах.
|7 побед подряд.
|Вариант «обе забьют и тотал больше 2,5» прошел в 4 последних матчах из 5.
|Выиграл всухую 4 последних матча в гостях.
Ставки на матч «Наполи» — «Интер» 25 октября 2025 года
«Интер» выиграет за 2,32.
«Интер» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,85.