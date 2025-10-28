Прогноз на матч «Филадельфия» — «Питтсбург» 29 октября 2025 года: «летчики» притормозят Кросби и Малкина

У «Филадельфии» достаточно легкий календарь на старте сезона: 9 матчей из 12 она проведет дома. Это помогает «летчикам» набирать баллы, в последних 6 играх они взяли 8 очков из 12. Новый главный тренер Токкет просит игроков почаще лезть с шайбой на пятак и в центр чужой зоны между кругами вбрасывания. Пока что это редко получается, поэтому у «Филадельфии» проблемы с голами — 23 в 8 играх. Реализация в большинстве (16%) не радует, как и в прошлом сезоне. А вот новый вратарь Владарж хорош, возможно, чех наконец станет тем голкипером, которого «Флайерс» так долго искали. Еще один новичок Зеграс тоже хорошо вписался в команду, он набирает очко за игру. Мичков выходит пока в 3-м звене, у него гол и 2 передачи.