Прогноз на матч «Филадельфия» — «Питтсбург» 29 октября 2025 года: «летчики» притормозят Кросби и Малкина

В НХЛ сегодня сыграют все 32 команды. Одними из первых на лед выйдут «Филадельфия» и «Питтсбург». Оба клуба давно не пробивались в плей-офф, и их шансы расценивались не очень высоко и в этом сезоне.
Коэффициенты букмекеров на матч «Филадельфия» — «Питтсбург»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Филадельфии». Победа «летчиков» с учетом овертайма и буллитов стоит 1,62, а победа гостей — 2,36. Голы тут, скорее, ждут, чем не ждут: тотал больше 5,5 оценивается в 1,74, а тотал меньше 5,5 — в 2,14.
Прогноз на матч «Филадельфия» — «Питтсбург»
У «Филадельфии» достаточно легкий календарь на старте сезона: 9 матчей из 12 она проведет дома. Это помогает «летчикам» набирать баллы, в последних 6 играх они взяли 8 очков из 12. Новый главный тренер Токкет просит игроков почаще лезть с шайбой на пятак и в центр чужой зоны между кругами вбрасывания. Пока что это редко получается, поэтому у «Филадельфии» проблемы с голами — 23 в 8 играх. Реализация в большинстве (16%) не радует, как и в прошлом сезоне. А вот новый вратарь Владарж хорош, возможно, чех наконец станет тем голкипером, которого «Флайерс» так долго искали. Еще один новичок Зеграс тоже хорошо вписался в команду, он набирает очко за игру. Мичков выходит пока в 3-м звене, у него гол и 2 передачи.
«Питтсбург» приятно удивляет в этом сезоне, команда со звездными ветеранами занимает второе место на Востоке. «Пингвины» только что обыграли «Сент-Луис» 6:3. Кросби и Карлссон набрали по три очка, Малкин отдал передачу и забил в пустые ворота. У 39-летнего форварда из России отличная статистика — 16 очков в 10 матчах, он один из лидеров гонки бомбардиров в НХЛ. «Питтсбург» не может похвастать надежной обороной, но игра в атаке решает эту проблему. Особенно хороши «пингвины» в большинстве, у них лучший процент реализации в лиге (33%). Вопрос, может ли «Питтсбург» пройти сезон без серьезных потерь? Одна уже есть, топ-форвард Ракелль (70 очков в прошлом сезоне) выбыл на 6−8 недель.
Для «Питтсбурга» это будет второй матч за два дня, тогда как «Филадельфия» отдыхала после победы над «Айлендерс» в субботу. Наш прогноз: победа «Филадельфии» в основное время за 2,03. Еще один вариант — Малкин отдаст голевую передачу за 3,00. Евгений сейчас в огне и наверняка не уйдет сегодня без очков.
Статистические тренды в играх «Филадельфии» и «Питтсбурга»
|«Филадельфия»
|«Питтсбург»
|4 победы в 6 последних матчах.
|4 победы в 5 гостевых матчах.
|Тотал больше 5,5 прошел в 5 матчах сезона из 8.
|В 4 последних личных встречах из 5 сыграл тотал больше 6,5.
Ставки на матч «Филадельфия» — «Питтсбург» 29 октября 2025 года
Победа «Филадельфии» в основное время за 2,03.
Малкин отдаст голевую передачу за 3,00.