Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 1 ноября 2025 года: Слоту пора выигрывать, но выхода из кризиса не видно

«Ливерпуль» этим летом потратил 400 миллионов фунтов на трансферы, но играть при этом стал хуже. У команды Слота 6 поражений в 7 последних матчах, шансов защитить титул все меньше и меньше. «Астон Вилла» провалила старт сезона, но осенью вернулась на привычно высокий для себя уровень. Эмери снова борется за еврокубки и преподносит сюрпризы топ-клубам.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
Победа «Ливерпуля» в этом матче стоит 1,65, ничья оценивается в 4,40, победа гостей — в 5,20. Эксперты ждут много голов: на тотал больше 2,5 дают 1,56. На то, что второй тайм будет результативнее первого, можно поставить за 2,05.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
«Ливерпуль» удачно начал сезон, поначалу чемпиона Англии выручали голы на последних минутах. Но со временем стало ясно, что у мерсисайдцев системный кризис и массовая закупка этим летом его только усугубила. «Ливерпуль» проиграл 4 матча в АПЛ подряд — столько поражений к команды Слот было за весь прошлый чемпионат. В защите есть проблемы как справа, так и слева, где очень ненадежен новичок Керкез. Сдали лидеры ван Дейк и Салах (1 гол в 7 матчах), Виртц потерялся после переезда в Англию. «Ливерпуль» теперь пропускает и после стандартов, и после контратак. Так, было и в прошлом туре с «Брентфордом» (2:3). После этого команда Слота вылетела из Кубка лиги, проиграв «Кристал Пэлас» 0:3. Да, состав был во многом молодежный, но критики в адрес «Ливерпуля» все равно только прибавилось.
«Астон Вилла» тяжело входила в сезон. Новичков было мало, в атаке ничего не получалось. Бирмингемцы набрали всего одно очко в первых 5 турах и забили только один гол. Месяц назад машина Эмери завелась и выиграла 4 матча в АПЛ подряд. Два последних — у «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Эмери показал, как его команда умеет выходить из-под прессинга Гвардиолы. Такие умения могут пригодиться и сегодня против «Ливерпуля». К тому же у «Астон Виллы» есть свои интересные задумки при розыгрышах угловых. Из плохих новостей — травма Буэндии. Аргентинец был очень полезен, он забил победный гол «Тоттенхэму» и отдал пас с «Сити».
«Астон Виллу» не назовешь результативной команды, моментов она создает немного, но хорошо ими пользуется. «Ливерпуль» сейчас далек от образцовой игры в обороне, в атаке же за счет класса исполнителей он всегда может забить. Поэтому выберем ставки, связанные с голами. Первый вариант — обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,84. Второй вариант — 2−3 гола в матче за 2,10, он довольно часто проходит в матчах «Астон Виллы» в последнее время.
Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Астон Виллы»
|«Ливерпуль»
|«Астон Вилла»
|1 победа в 5 последних матчах.
|4 победы в АПЛ подряд.
|Пропустил минимум один гол в 10 последних матчах.
|Тотал больше 2,5 сыграл в 4 последних матчах из 6.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий нашел необычную ставку: «Я бы не стал ставить здесь на исходы или тоталы. Не удивлюсь ни 2:3, ни 1:0. Я бы посмотрел в сторону едва ли не единственного светлого пятна в игре “Ливерпуля” — Собослаи. Забивает он редко, но в важные моменты — сейчас именно такой. Я бы взял ставку на его гол или пас за 2,75».
Ставки на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 1 ноября 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,84.
2−3 гола в матче за 2,10.