Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 1 ноября 2025 года: Слоту пора выигрывать, но выхода из кризиса не видно

«Ливерпуль» удачно начал сезон, поначалу чемпиона Англии выручали голы на последних минутах. Но со временем стало ясно, что у мерсисайдцев системный кризис и массовая закупка этим летом его только усугубила. «Ливерпуль» проиграл 4 матча в АПЛ подряд — столько поражений к команды Слот было за весь прошлый чемпионат. В защите есть проблемы как справа, так и слева, где очень ненадежен новичок Керкез. Сдали лидеры ван Дейк и Салах (1 гол в 7 матчах), Виртц потерялся после переезда в Англию. «Ливерпуль» теперь пропускает и после стандартов, и после контратак. Так, было и в прошлом туре с «Брентфордом» (2:3). После этого команда Слота вылетела из Кубка лиги, проиграв «Кристал Пэлас» 0:3. Да, состав был во многом молодежный, но критики в адрес «Ливерпуля» все равно только прибавилось.