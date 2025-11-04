Прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария» 4 ноября 2025 года: битва двух лучших команд мира

В Париже сегодня сойдутся европейские гиганты. Обладатель Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Баварию» — единственную команду из топ-5 лиг, которая еще ни раза не проиграла в этом сезоне. Оба клуба возглавляют таблицу ЛЧ после трех туров.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Бавария»
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На победу «ПСЖ» предлагают коэффициент 2,60, ничья оценивается в 3,90, а победа «Баварии» — в 2,65. Тут ждут много голов: на тотал больше 2,5 дают всего 1,41. Поставить на то, что в каждом тайме будет больше 1,5 голов, можно за 2,80.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария»
«ПСЖ» остается одной из сильнейших команд Европы. Парижан не остановили ни короткий отдых летом, ни травмы ведущих игроков. Команда Энрике проиграла только один матч в этом сезоне (0:1 с «Марселем») и лидирует как в Лиге 1, так и в Лиге чемпионов. В ЛЧ «ПСЖ» разобрался с «Аталантой» (4:0), «Барселоной» (2:1) и «Байером» (7:2). Из-за травм в группе атаки Энрике чаще, чем обычно выпускает центрфорварда Рамуша, и португалец забивает важнейшие голы. Именно он принес победы с «Барсой» и «Ниццей», отличившись в добавленное время. Пока что мало забивает Хвича, у него только 2 гола в сезоне. У «ПСЖ» сегодня не сыграют защитник Забарный и форвард Дуэ.
«Бавария» при Компани доминирует не только в Германии, но и в ЛЧ. Мюнхенцы первыми в истории европейских топ-5 лиг выиграли все 15 матчей на старте сезона. Группа атаки с Кейном, Олисе и Диасом хороша даже без травмированного Мусиалы. В Лиге чемпионов «Бавария» прошлась по «Челси» (3:1), «Пафосу» (5:1) и «Брюгге» (4:0). Последний раз немецкий клуб проигрывал летом — «ПСЖ» на клубном ЧМ (0:2). А до этого «Бавария» 4 раза подряд побеждала парижан в ЛЧ. Компани дал отдохнуть лидерам в субботу, его команда справилась с «Байером» (3:0) полурезервным составом. Теперь от Кейна ждут голов в Париже, в этом сезоне он уже забил 22 мяча в 15 матчах за клуб.
Когда «ПСЖ» на пике формы, он может справиться с любым соперником. Однако сейчас про парижан такого сказать нельзя, из-за травм состав не такой глубокий, как в прошлом сезоне. У обладателя «Золотого мяча» Дембеле всего 3 гола в 8 матчах. Выбираем победу «Баварии» за 2,65 и гол Кейна за 2,10.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Баварии»
|«ПСЖ»
|«Бавария»
|3 победы и 2 ничьи в 5 последних матчах.
|15 побед подряд во всех турнирах.
|Тотал больше 2,5 сыграл во всех трех матчах в ЛЧ.
|Забивает минимум 2 гола в 15 матчах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Игорь Семшов рассчитывает на результативный футбол: «Ранее встречи не отличались высоким голевым урожаем, но сейчас есть все шансы прервать эту серию. “Звезда Юга” в отличной форме и не станет играть осторожно на “Парк-де-Пренс”, а “ПСЖ”, как самая результативная команда дома, тоже не собирается закрываться. Моя идея — ставка на тотал больше 3,5 голов».
Ставки на матч «ПСЖ» — «Бавария» 4 ноября 2025 года
Победа «Баварии» за 2,65.
Гол Кейна за 2,10.