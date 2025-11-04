Прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария» 4 ноября 2025 года: битва двух лучших команд мира

«ПСЖ» остается одной из сильнейших команд Европы. Парижан не остановили ни короткий отдых летом, ни травмы ведущих игроков. Команда Энрике проиграла только один матч в этом сезоне (0:1 с «Марселем») и лидирует как в Лиге 1, так и в Лиге чемпионов. В ЛЧ «ПСЖ» разобрался с «Аталантой» (4:0), «Барселоной» (2:1) и «Байером» (7:2). Из-за травм в группе атаки Энрике чаще, чем обычно выпускает центрфорварда Рамуша, и португалец забивает важнейшие голы. Именно он принес победы с «Барсой» и «Ниццей», отличившись в добавленное время. Пока что мало забивает Хвича, у него только 2 гола в сезоне. У «ПСЖ» сегодня не сыграют защитник Забарный и форвард Дуэ.