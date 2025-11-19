Прогноз на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон» 20 ноября 2025 года: шоу от Овечкина и Макдэвида

Мало кто сомневался, что «Вашингтон» и «Эдмонтон» спокойно выйдут в плей-офф в этом сезоне, однако к отметке в 20 матчей оба клуба подошли за пределами топ-8 в своих конференциях. И «Кэпиталс», и «Ойлерс» нестабильны, они никак не могут выиграть три матча подряд.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон»
Букмекеры не знают, кому отдать предпочтение в этой встрече. На победу «Вашингтона» в основное время они дают коэффициент 2,30, а на победу «Эдмонтона» — 2,65. Тотал больше 5,5 стоит 1,70, тотал меньше 5,5 — 2,20.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон»
«Вашингтон» хорошо начал сезон, но за последний месяц растерял весь очковый запас. У «Кэпиталс» 8 поражений в 11 матчах, они упали на 14-е место в Восточной конференции. Главный тренер Карбери уверяет, что менять игру не надо, что его команде просто не везет в завершающей стадии. По статистике «Вашингтон» хорош в равных составах, он создает много моментов. А вот большинство подводит, у «Кэпиталс» одна из худших спецбригад в НХЛ. Два дня назад «столичные» одолели «Лос-Анджелес» 2:1. Шестой гол в сезоне забил Овечкин, теперь у него 15 очков в 19 матчах. По игре в обороне к «Вашингтону» нет претензий, он пропустил меньше всех на Востоке — 49 шайб в 19 матчах.
А вот «Эдмонтон» разучился играть перед своими воротами, отсюда и большое количество опасных моментов у их ворот. Пошли разговоры об обмене вратаря Скиннера, однако вряд ли это спасет «Ойлерс», если они не исправят систему игры в своей зоне. По многим статистическим метрикам «Эдмонтон» — одна из худших команд НХЛ. Не спасают даже звезды Макдэвид (30 очков в 21 матче) и Драйзайтль (24 очка в 21 матче). «Нефтяники» идут на 11-м месте на Западе, для них такой плохой старт стал уже традицией в последние годы. Однако получится ли прибавить в этот раз? У «Ойлерс» нет ни одной победы в основное время в ноябре, не так давно они влетели дома «Колорадо» 1:9, а перед приездом в столицу США без шансов проиграли «Баффало» 1:5.
«Вашингтон» смотрится лучше по игре, у него в составе один из лучших вратарей в лиге Томпсон. Ждем, что лидеры «Эдмонтона» проявят себя, но этого не хватит для победы. Наш прогноз: «Вашингтон» не проиграет в основное время и тотал меньше 6,5 за 2,16. Еще одна ставка — Овечкин и Макдэвид наберут на двоих 3 очка и больше.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Эдмонтона»
|«Вашингтон»
|«Эдмонтон»
|Проиграл в основное время лишь 2 матча из 5 последних.
|3 победы в 5 последних матчах — и все в овертайме.
|Тотал меньше 5,5 прошел в 4 последних матчах из 5.
|Пропустил 75 шайб — это 30-е место в НХЛ.
Ставки на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон» 20 ноября 2025 года
«Вашингтон» не проиграет в основное время и тотал меньше 6,5 за 2,16.
Овечкин и Макдэвид наберут на двоих 3 очка и больше.