Прогноз на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон» 20 ноября 2025 года: шоу от Овечкина и Макдэвида

А вот «Эдмонтон» разучился играть перед своими воротами, отсюда и большое количество опасных моментов у их ворот. Пошли разговоры об обмене вратаря Скиннера, однако вряд ли это спасет «Ойлерс», если они не исправят систему игры в своей зоне. По многим статистическим метрикам «Эдмонтон» — одна из худших команд НХЛ. Не спасают даже звезды Макдэвид (30 очков в 21 матче) и Драйзайтль (24 очка в 21 матче). «Нефтяники» идут на 11-м месте на Западе, для них такой плохой старт стал уже традицией в последние годы. Однако получится ли прибавить в этот раз? У «Ойлерс» нет ни одной победы в основное время в ноябре, не так давно они влетели дома «Колорадо» 1:9, а перед приездом в столицу США без шансов проиграли «Баффало» 1:5.