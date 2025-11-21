Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 22 ноября 2025 года: ставка против фаворита

«Ноттингем Форест» год назад был третьим в таблице. «Лесники» прилично потратились летом, из потерь только Эланга, но это не помогло хорошо стартовать в чемпионате. Владелец клуба Маринакис сначала уволил тренера Нуну, потом Постекоглу, теперь спасать команду призван Дайч. В прошлом туре «Форест» справился с «Лидсом» (3:1), хоть и пропустил первым. Это всего вторая победа «лесников» в АПЛ, с 9 очками они занимают 19-е место. В группе атаки выделяется новичок Ндойе, еще один дорогой трансфер Хатчинсон поучаствовал недавно в двух голах. У Гибсса-Уайта и Вуда пока по два мяча в чемпионате.