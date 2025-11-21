Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 22 ноября 2025 года: ставка против фаворита

«Ливерпуль» в этом сезоне защищает чемпионский титул, и пока у него это плохо получается. Команда Слота проиграла 5 раз в последних 6 турах и опустилась на 8-е место в таблице. «Ноттингем Форест» тоже завалил стартовый отрезок и теперь пытается выкарабкаться из зоны вылета, параллельно играя в Лиге Европы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»
Букмекерам почти все ясно в этом матче, на победу «Ливерпуля» они предлагают коэффициент 1,45. Ничья стоит 5,10, победа гостей — 7,20. Игра ожидается голевой: на тотал больше 2,5 дают 1,56, на тотал больше 3,5 — 2,43.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»
Перед перерывом на матчи сборных «Ливерпуль» с треском проиграл «Манчестер Сити» 0:3. Соперник разрывал правый фланг защиты мерсисайдцев, в центре поля команда Слота тоже выглядела плохо. Теперь «красные» отстают от «Арсенала» на 8 очков, и многие уже списали «Ливерпуль» из претендентов на титул. А кто-то из экспертов даже сомневается, что команда попадет в Лигу чемпионов на следующий год. Перед 12-м туром у «Ливерпуля» травмировался правый защитник Брэдли, Фримпонга давно уже нет, так что придется ставить туда кого-то непрофильного. Кроме того, получил повреждение Виртц, но его может заменить Гакпо.
«Ноттингем Форест» год назад был третьим в таблице. «Лесники» прилично потратились летом, из потерь только Эланга, но это не помогло хорошо стартовать в чемпионате. Владелец клуба Маринакис сначала уволил тренера Нуну, потом Постекоглу, теперь спасать команду призван Дайч. В прошлом туре «Форест» справился с «Лидсом» (3:1), хоть и пропустил первым. Это всего вторая победа «лесников» в АПЛ, с 9 очками они занимают 19-е место. В группе атаки выделяется новичок Ндойе, еще один дорогой трансфер Хатчинсон поучаствовал недавно в двух голах. У Гибсса-Уайта и Вуда пока по два мяча в чемпионате.
У «Ливерпуля» нет стабильности в атаке, Салах играет ниже своего уровня, от Исака пользы пока тоже нет. Без Собослаи в центре поля будет не хватать креатива. Да и перерыв в чемпионате мог выбить команду из колеи. поэтому не ждем здесь легкую победу фаворита и ставим против него. Наш прогноз: победа «Ноттингем Форест» с форой +1,5 за 1,71 и тотал меньше 3 за 1,92.
Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест»
|«Ливерпуль»
|«Ноттингем Форест»
|7 поражений в последних 10 матчах.
|Пропускает 19 матчей подряд в АПЛ.
|Тотал больше 3 прошел в 1 матче из 5 последних.
|1 поражение в 5 последних матчах.
Ставки на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 22 ноября 2025 года
Победа «Ноттингем Форест» с форой +1,5 за 1,71.
Тотал меньше 3 за 1,92.