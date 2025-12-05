Ричмонд
Прогноз на матч «Зенит» — «Акрон» 6 декабря 2025 года: Семак отомстит Дзюбе

«Зенит» принимает «Акрон» в последнем матче года. Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром» в чемпионате России. После 17 туров команды разделяет одно очко. При удачном раскладе Семак может уйти на зимний перерыв на первом месте. «Акрон» уже почти решил задачу остаться в Премьер-лиге, тольяттинцы, набрав 21 очко, расположились на 8-й строчке в таблице.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Акрон»

Букмекеры уверены в том, что фаворит возьмет три очка. Победа «Зенита» стоит 1,23, ничья — 7,00, а победа «Акрона» — 13,5. Голов тут ждут много, тотал больше 2,5 оценивается в 1,52, меньше 2,5 — в 2,55. На «обе забьют» можно поставить за 2,03.

Прогноз на матч «Зенит» — «Акрон»

Семак под конец первой части чемпионата России перешел на схему без чистого нападающего. Вариант с Глушенковым и Энрике работает с переменным успехом. Они забили «Пари НН», а вот с «Динамо» в Кубке нужного счета не получилось добиться. Да и с «Рубином» забить единственный гол защитнику Нино удалось после навеса в штрафную. В целом, «Зенит» сейчас не играет в зрелищный футбол, и очки набирает за счет мастерства футболистов. Команда Семака мало бьет по воротам, 8 ударов за весь матч — это не редкость для сине-бело-голубых. В обороне «Зенит» не всегда надежен, моменты у ворот возникают, но спасает Адамов. У вратаря 8 сухих матчей в этом сезоне.

«Акрон» два месяца не мог выиграть ни в чемпионате, ни в Кубке, но в ноябре команду Тедеева прорвало. Победы над «Ростовом», московским «Динамо» и «Сочи» подняли тольяттинцев в первую восьмерку. Поражение в прошлом туре от «Пари НН» удивило, возможно, игроки уже расслабились. Игра «Акрона» по-прежнему зависит от Дзюбы, форвард качественно цепляется за мячи, раздает передачи и завершает атаки. После выхода Артема с «Сочи» тольяттинцы превратили счет 0:2 в 3:2. Пестряков тогда сделал дубль, теперь им интересуются российские топ-клубы. «Акрон» редко играет на ноль, все-таки защитной линии надежности не хватает.

Год назад «Акрон» сенсационно одолел «Зенит» в Петербурге 2:1. Дзюба, который всегда по-особому настраивается против бывших команд и тренеров, забил тогда победный гол. Но у Тедеева вряд ли получится два раза подряд огорчить Семака. Тем более, в первом круге в Самаре была обидная для «Зенита» ничья 1:1. Наш прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2,18. Еще один вариант — «Акрон» выиграет по фолам в первом тайме с форой −4,5 за 1,80. В октябре тольяттинцы сфолили 14 раз в первом тайме, а зенитовцы — только 3.

Статистические тренды в играх «Зенита» и «Акрона»

«Зенит»
«Акрон»
3 победы в последних 5 матчах.
Проиграл «Зениту» 2 матча из 5.
Тотал меньше 2,5 прошел в 4 матчах из последних 5.
3 победы в последних 5 матчах.

Ставки на матч «Зенит» — «Акрон» 6 декабря 2025 года

Победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 за 2,18.

«Акрон» выиграет по фолам в первом тайме с форой −4,5 за 1,80.

