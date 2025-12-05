Прогноз на матч «Зенит» — «Акрон» 6 декабря 2025 года: Семак отомстит Дзюбе

Семак под конец первой части чемпионата России перешел на схему без чистого нападающего. Вариант с Глушенковым и Энрике работает с переменным успехом. Они забили «Пари НН», а вот с «Динамо» в Кубке нужного счета не получилось добиться. Да и с «Рубином» забить единственный гол защитнику Нино удалось после навеса в штрафную. В целом, «Зенит» сейчас не играет в зрелищный футбол, и очки набирает за счет мастерства футболистов. Команда Семака мало бьет по воротам, 8 ударов за весь матч — это не редкость для сине-бело-голубых. В обороне «Зенит» не всегда надежен, моменты у ворот возникают, но спасает Адамов. У вратаря 8 сухих матчей в этом сезоне.