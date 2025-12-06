Ричмонд
Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 6 декабря 2025 года: дерби будет богатым на голы

Противостояние «Спартака» и «Динамо» — один из главных матчей 18-го тура. На что ставить — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Год назад «Спартак» за счет мощной победной серии вернулся в чемпионскую гонку, на этот раз у красно-белых не получилось провернуть такой трюк. Увольнение Станковича не помогло набрать 100% очков, москвичи оступились в Калининграде. «Динамо» тоже поменяло рулевого, и результаты пока противоречивые. Бело-голубые в прошлом туре проиграли «Ахмату».

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» Москва

Букмекеры отдают небольшое предпочтение красно-белым. На победу «Спартака» можно поставить за 2,23, на ничью — за 3,50, на победу «Динамо» — за 3,40. По голам ясности нет, тотал больше 2,5 стоит 1,82, тотал меньше 2,5 — 2,00. На «обе забьют» дают коэффициент 1,65.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва

После 17 туров «Спартак» идет на 6-м месте с отставанием в 9 очков от лидирующего «Краснодара». Зимой красно-белые определятся с новым главным тренером и будут думать над усилением состава. Пока же нужно завершить 2025 год на мажорной ноте. «Спартак» не воспользовался удалением у «Балтики» неделю назад, более того, проиграл, пропустив в большинстве. Тренер Романов не сделал нужных замен по ходу игры, впрочем, от него сложно требовать высоких результатов. «Спартаку» пришлось играть без Угальде и Ливая, а в Заболотного в клубе почти не верят. Сегодня Угальде вернется после дисквалификации, так что в атаке красно-белым будет попроще.

У «Динамо» похожая ситуация. В Карпина быстро перестали верить — у команды не было ни игры, ни результата. Новички, которых брали под тренера сборной, не впечатляют, на результатах бело-голубых сказалось еще и большое количество травм. Гусев уже наделал шума своими высказываниями о предыдущем тренерском штабе, потом, правда, извинился за них. «Динамо» выиграло у Махачкалы (3:0), прошло «Зенит» в Кубке по сумме двух матчей и уступило в Грозном (1:2). Во всех трех матчах при Гусеве динамовцы выходили в разных сочетаниях, подстраиваясь под соперников. Вероятно, такой тактики стоит ждать и сегодня. Гусев, вероятнее всего, выпустит впереди только Тюкавина, а второй форвард Сергеев выйдет на замену.

И «Спартак», и «Динамо» сейчас нестабильны, поэтому ставки на исход матча выглядят слишком рискованными. Здесь больше верится в голевой матч. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,10. Для любителей высоких коэффициентов есть такой вариант: каждая команда забьет больше 1,5 гола за 5,90. В первом круге была ничья 2:2.

Статистические тренды в играх «Спартака» и «Динамо»

«Спартак»
«Динамо»
4 победы в последних 5 матчах.
7 лет не выигрывает в гостях у «Спартака».
Тотал больше 2,5 прошел в 3 матчах из последних 5.
Тотал больше 2,5 сыграл в 4 матчах из последних 5.

Ставки на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 6 декабря 2025 года

Обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,10.

Каждая команда забьет больше 1,5 гола за 5,90.

