Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 6 декабря 2025 года: дерби будет богатым на голы

После 17 туров «Спартак» идет на 6-м месте с отставанием в 9 очков от лидирующего «Краснодара». Зимой красно-белые определятся с новым главным тренером и будут думать над усилением состава. Пока же нужно завершить 2025 год на мажорной ноте. «Спартак» не воспользовался удалением у «Балтики» неделю назад, более того, проиграл, пропустив в большинстве. Тренер Романов не сделал нужных замен по ходу игры, впрочем, от него сложно требовать высоких результатов. «Спартаку» пришлось играть без Угальде и Ливая, а в Заболотного в клубе почти не верят. Сегодня Угальде вернется после дисквалификации, так что в атаке красно-белым будет попроще.