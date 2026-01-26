Клиент PARI выиграл 8 500 000 рублей благодаря победе PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 по CS2

Пользователь поставил в лайве 5 000 000 рублей на победу PARIVISION над Team Falcons с коэффициентом 1.70. Российская команда выиграла финал со счетом 3:0 — 13:9, 13:11 и 13:11. Итоговый выигрыш клиента PARI составил 8 500 000 рублей.
Для PARIVISION, партнером которой выступает букмекерская компания PARI, это первый трофей на турнирах тир-1 уровня. На пути к чемпионству российский коллектив обыграл сразу нескольких лидеров прошлого сезона — Team Spirit и FURIA Esports. При этом во всех матчах плей-офф PARIVISION считалась андердогом.
BLAST Bounty Winter 2026 стал первым международным чемпионатом в новом сезоне по CS2. В турнире участвовали 32 команды, в том числе все лидеры мирового топа. PARIVISION за победу заработала более $250 тыс, а также поднялась на четвертое место в официальном рейтинге Valve.