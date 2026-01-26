Клиент PARI выиграл 8 500 000 рублей благодаря победе PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 по CS2

BLAST Bounty Winter 2026 стал первым международным чемпионатом в новом сезоне по CS2. В турнире участвовали 32 команды, в том числе все лидеры мирового топа. PARIVISION за победу заработала более $250 тыс, а также поднялась на четвертое место в официальном рейтинге Valve.