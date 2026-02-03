PARI объявляет об изменениях в управленческой структуре и назначении Евгения Луговского на позицию исполнительного директора

Руслан Медведь продолжит руководить PARI в качестве CEO и принимать ключевые решения. При этом он также сосредоточится на развитии экосистемы бренда и новых стратегических направлений. Среди таких компания PADEL+, которая была создана при поддержке PARI в 2025 году для системного развития падела в России.
Назначение Евгения Луговского символизирует переход компании к более зрелой и устойчивой модели управления в условиях высокой турбулентности отрасли и новых вызовов внешней среды. Евгений работает в PARI c момента основания и до назначения занимал позицию директора по развитию бизнеса. У него более 10 лет опыта в букмекерской отрасли, он принимал участие в запуске крупных проектов в России и за рубежом, обладает профильной экспертизой в коммерческих и продуктовых процессах.
Среди последних достижений и успешно реализованных проектов — запуск PARI SECRET в январе 2025 года, одного из самых заметных и технологичных премиальных продуктов компании, а также развитие новых подходов к работе с клиентским опытом и лояльностью аудитории.
Компания PARI последовательно усиливает управленческую команду, делая ставку на профессиональные кадры и внутреннюю экспертизу как на основу устойчивого развития бизнеса.
«Сегодня рынок беттинга проходит через период серьезных изменений — как с точки зрения регулирования, так и с точки зрения построения бизнес-моделей. В таких условиях особенно важны сильные управленческие команды и понятный курс развития. Евгений — человек, который глубоко понимает бизнес PARI и рынок в целом. Мы давно работаем вместе, и его опыт, системное мышление и вовлеченность в ключевые процессы делают это назначение логичным шагом для компании и для меня в частности. Мы и сегодня видим PARI как устойчивый, современный и динамичный бренд, всегда готовый к новым вызовам и возможностям», — прокомментировал Руслан Медведь, CEO PARI.
«Это важный этап и большая ответственность. Лично для меня PARI — это не только место, куда я просто прихожу на работу и развиваюсь. Эта компания с первого дня работы умела побеждать в самых непростых условиях и всегда находила возможности там, где другие могли видеть ограничения. Сегодня на рынке выигрывают сильные и сплоченные команды, способные быстро адаптироваться и при этом не терять амбиции. PARI продолжит запускать яркие проекты, удивлять рынок и создавать решения, которые будут задавать новый уровень ожиданий. Сейчас клиенты готовы к по-настоящему большим и смелым идеям, и у PARI точно есть все, чтобы их реализовывать», — сказал Евгений Луговский, Deputy CEO PARI.