PARI объявляет об изменениях в управленческой структуре и назначении Евгения Луговского на позицию исполнительного директора

«Это важный этап и большая ответственность. Лично для меня PARI — это не только место, куда я просто прихожу на работу и развиваюсь. Эта компания с первого дня работы умела побеждать в самых непростых условиях и всегда находила возможности там, где другие могли видеть ограничения. Сегодня на рынке выигрывают сильные и сплоченные команды, способные быстро адаптироваться и при этом не терять амбиции. PARI продолжит запускать яркие проекты, удивлять рынок и создавать решения, которые будут задавать новый уровень ожиданий. Сейчас клиенты готовы к по-настоящему большим и смелым идеям, и у PARI точно есть все, чтобы их реализовывать», — сказал Евгений Луговский, Deputy CEO PARI.