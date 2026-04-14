Программа лояльности другого уровня: PARI задает новые стандарты в работе с клиентским опытом

Компания PARI представила новую программу лояльности для всех клиентов. В отличие от стандартных предложений на российском рынке, она снижает число избыточных условий и фокусируется на прозрачных механизмах поощрения пользователей.
Программа предусматривает шесть последовательных статусов — от «Основы» до Secret. Каждый из них открывает доступ к новому набору привилегий. Ключевое преимущество программы — кешбэк до 30%, который возвращается на игровой счет реальными деньгами, а не фрибетами. Еще игроки получают бенефит в виде фрибета в размере 5% со ставок типа «экспресс» сразу после расчета независимо от исхода ставки.
Участникам программы также предоставляется эксклюзивный доступ к игровой механике «Диванная аналитика». Ее суть — еженедельные соревнования в прогнозах на топовые матчи российских и зарубежных турниров: от РПЛ до Лиги чемпионов. Игрокам нужно прогнозировать исходы матчей и точный счет в борьбе за фрибеты.
Достигнутый статус участника закрепляется за игроком, шкала прогресса обновляется еженедельно, а уровень кешбэка определяется оборотом за расчетный период. При этом все привилегии становятся доступны сразу при достижении соответствующего статуса и сохраняются при переходе на следующие ступени программы.
- Игроки со статусом «Основа» с первых ставок получают возможность пользоваться кешбэком в рублях, видеотрансляциями спортивных событий и доступом в PARI Pass.
- Статус «Талант» расширяет эти возможности, добавляя доступ к «Диванной аналитике».
- Игрокам со статусом «Легенда» становится доступен фрибет 5% за экспрессы.
- Статус VIP предусматривает премиум‑поддержку, участие в секретных акциях и подарки от компании.
- Статус SuperVIP включает персонального менеджера и билеты на спортивные мероприятия.
- Высший статус Secret открывается наиболее активным участникам программы и предлагает такие эксклюзивные привилегии, как бесплатное премиум-такси, инвайты на закрытые Secret‑ивенты и другие уникальные преимущества.
Программа лояльности станет частью рекламной кампании бренда, в которой отражены амбиции PARI и ее новое позиционирование. В роликах разбиваются клише других типичных букмекеров и четко транслируется главный посыл бренда: PARI — это бук другого уровня, который идет наперекор всему рынку и предлагает игрокам по‑настоящему выгодные условия. Рекламная кампания развернется на всех ключевых площадках: ее увидят на ТВ, в социальных сетях, на digital‑платформах и в рамках спонсорских интеграций.